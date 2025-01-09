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≡ Законно ли не подключают газ к новостройкам в микрорайоне Кунай, разбирается суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50879
Законно ли не подключают газ к новостройкам в микрорайоне Кунай, разбирается суд в Костанае
Отправлено: 09.01.25 - 09:32
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- Причина, по которой не исполняется требование закона, одна - многочисленные нарушения со стороны самого заказчика. Мы обращались в ГАСК, чтобы акимат привлекли к ответственности, но не хотят же! - эмоционально высказался Байбазаров.
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
15
Re: Законно ли не подключают газ к новостройкам в микрорайоне...
Отправлено: 09.01.25 - 09:32
#1
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Родственники чтобы подключить к газу обычную квартиру оплатили в РБКгаз 12000 тнг!!!
И акиматовские рекомендовали чтобы обратились в РБКгаз. Как это понимать? Кто такие РБКгаз? Где Аймакгаз?
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