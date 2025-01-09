...и вообще - никогда. Раз уж из "прокаченного т9" не смогли сделать профессиональный инструмент, а только лишь бытовую "китайщину", то ожидать что из более сложной конструкции выйдет что-то путнее, на мой взгляд какой-то розовоочечный оптимизм.
111: Что мне нравится в ИИ и других компонентах развития человечества, так это то, что можно гонять пустопорожнюю х..ню, которую не автор и никто в мире не поймет, но сделают при этом тупой взгляд идиота из психушки и согласятся с тобой..
Можешь гонять "новости с болот" своим "корешам", которые с тобой всегда согласятся, а может даже лайкнут
maxsaf: Если учесть, что ваш собственный мозг отличается от мозга того же страуса лишь сложностью конструкции, без особой разницы в производительности
Относительно производительности не уверен. Думаю что у страуса мозг еработает значительно быстрее. И перерабатывает информации, в относительных единицах разумеется, больше и точнее. Но при этом, полагаю, регуляторных механизмов работы мозга у человека больше. Вот эти последние в ИИ хоть как-то сымитированы?
Давайте даже так. Дадим ИИ задачку попроще. Он слово сам придумать может? Шутка это действительно сильно сложная конструкция. Слово. Пусть это будет соединенная комбинация усеченных слов из состава устойчивого словосочетания, пусть это будет слово не новое само по себе но имеющее сленговое значение. Только без подсказки, без специального запроса. Просто где-то в тексте он херак и выдал, потому что посчитал а че бы и нет.
Карачун: Вот эти последние в ИИ хоть как-то сымитированы?
В этом нет необходимости. Исследователи в области ИИ обратили внимание, что по мере масштабирования и увеличения количества параметров нейросетей, в них стали самостоятельно появляться механизмы и процессы, вообще ничем и никак предварительно не запрограммированные, что стало для них неожиданностью. Одним из примеров может стать способность к математическим вычислениям в нейросетях, предназначенных для работы с текстом и обученных на текстовых данных. Эти странные и необъяснимые механизмы и побуждают разработчиков в области ИИ больше уделять внимание производительности и масштабированию вместо усложнения или оптимизации самих алгоритмов. Отсюда и взлет NVIDIA, и появление в короткие сроки гигантских датацентров.
Карачун: Только без подсказки, без специального запроса.
Без соответствующего запроса вообще ничего не происходит (пока) потому что на данном этапе развития у ИИ нет самосознания и собственных целей. Но с простейшим запросом нейросеть запросто создаст то, чего раньше не существовало, просто путем комбинирования уже имеющейся информации и манипуляциями с ней же.
Карачун: Думаю что у страуса мозг еработает значительно быстрее.
У многих животных мозг настолько простой (относительно) что справляется сколько с обработкой примитивной информации, связанной непосредственно с выживанием вида, но делает он это действительно с высокой скоростью, очевидно в связи с уменьшенным количеством нейронных связей (скрытые слои) между точками ввода и вывода.
"И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов" ??? Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...
maxsaf: Восхищаться будете результатами, а не устройством коробочки.
Не не не. Спасибо. Была тут недавно формация практиковавшая подобный подход. Всего 70 лет просуществовала. Результат вроде и есть, и даже не плох местами, и мест таких предостаточно...но конструктивно - полный швах
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