Отправлено: - 06:14

maxsaf:

Но это будет не сегодня и не завтра.

Цитата:...и вообще - никогда. Раз уж из "прокаченного т9" не смогли сделать профессиональный инструмент, а только лишь бытовую "китайщину", то ожидать что из более сложной конструкции выйдет что-то путнее, на мой взгляд какой-то розовоочечный оптимизм.