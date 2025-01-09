НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 71 из 72«1...69707172»
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 06:14
#1051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но это будет не сегодня и не завтра.

...и вообще - никогда. Раз уж из "прокаченного т9" не смогли сделать профессиональный инструмент, а только лишь бытовую "китайщину", то ожидать что из более сложной конструкции выйдет что-то путнее, на мой взгляд какой-то розовоочечный оптимизм.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 07:10
#1052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
ожидать что из более сложной конструкции выйдет что-то путнее, на мой взгляд какой-то розовоочечный оптимизм.

Если учесть, что ваш собственный мозг отличается от мозга того же страуса лишь сложностью конструкции, без особой разницы в производительности - то тут действительно нет места для оптимизма :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 07:15
#1053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что мне нравится в ИИ и других компонентах развития человечества, так это то, что можно гонять пустопорожнюю х..ню, которую не автор и никто в мире не поймет, но сделают при этом тупой взгляд идиота из психушки и согласятся с тобой..

Можешь гонять "новости с болот" своим "корешам", которые с тобой всегда согласятся, а может даже лайкнут :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:05
#1054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если учесть, что ваш собственный мозг отличается от мозга того же страуса лишь сложностью конструкции, без особой разницы в производительности

Относительно производительности не уверен. Думаю что у страуса мозг еработает значительно быстрее. И перерабатывает информации, в относительных единицах разумеется, больше и точнее. Но при этом, полагаю, регуляторных механизмов работы мозга у человека больше. Вот эти последние в ИИ хоть как-то сымитированы?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:26
#1055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте даже так. Дадим ИИ задачку попроще. Он слово сам придумать может? Шутка это действительно сильно сложная конструкция. Слово. Пусть это будет соединенная комбинация усеченных слов из состава устойчивого словосочетания, пусть это будет слово не новое само по себе но имеющее сленговое значение. Только без подсказки, без специального запроса. Просто где-то в тексте он херак и выдал, потому что посчитал а че бы и нет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:33
#1056
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Вот эти последние в ИИ хоть как-то сымитированы?

В этом нет необходимости. Исследователи в области ИИ обратили внимание, что по мере масштабирования и увеличения количества параметров нейросетей, в них стали самостоятельно появляться механизмы и процессы, вообще ничем и никак предварительно не запрограммированные, что стало для них неожиданностью. Одним из примеров может стать способность к математическим вычислениям в нейросетях, предназначенных для работы с текстом и обученных на текстовых данных. Эти странные и необъяснимые механизмы и побуждают разработчиков в области ИИ больше уделять внимание производительности и масштабированию вместо усложнения или оптимизации самих алгоритмов. Отсюда и взлет NVIDIA, и появление в короткие сроки гигантских датацентров.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:37
#1057
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Только без подсказки, без специального запроса.

Без соответствующего запроса вообще ничего не происходит (пока) потому что на данном этапе развития у ИИ нет самосознания и собственных целей. Но с простейшим запросом нейросеть запросто создаст то, чего раньше не существовало, просто путем комбинирования уже имеющейся информации и манипуляциями с ней же.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:43
#1058
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Думаю что у страуса мозг еработает значительно быстрее.

У многих животных мозг настолько простой (относительно) что справляется сколько с обработкой примитивной информации, связанной непосредственно с выживанием вида, но делает он это действительно с высокой скоростью, очевидно в связи с уменьшенным количеством нейронных связей (скрытые слои) между точками ввода и вывода.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:52
#1059
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Могут ли 130 человек выпить столько воды, сколько содержится в 10 бассейнах олимпийского резерва, за 12 месяцев? Orda.kz честно попыталась посчитать.


Хаха, ну куда же без ИИ 8-)

Цитата:
Тогда мы спросили у ИИ: «Можно ли сказать, что они ответили примерно следующее: сколько хотим, столько и поставляем, остальное не ваше дело?»

И вот что ответил чат GPT:

«В некотором смысле, да, их ответ можно интерпретировать именно так, особенно если рассматривать формулировки с точки зрения их уклончивости и формализма.



тыц
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 08:56
#1060
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эти странные и необъяснимые механизмы и побуждают разработчиков в области ИИ больше уделять внимание производительности и масштабированию вместо усложнения или оптимизации самих алгоритмов.

То есть продолжаем делать компьютер, только больше, мощнее и т.д.
Не вижу в этом ничего восхитительного или революционного.
Цитата:
maxsaf:
потому что на данном этапе развития у ИИ нет самосознания и собственных целей

Их и не появится если не внести регуляторные механизмы которые бы заставляли машину "хотеть". Человеческий мозг без дофаминов, серотонинов и прочих -инов тоже целей иметь не будет
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:05
#1061
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
То есть продолжаем делать компьютер, только больше, мощнее и т.д. Не вижу в этом ничего восхитительного или революционного.

Именно так человек и доэволюционировался до текущего состояния, даже научился ракеты в космос запускать, но упёрся в производительность собственного мозга, дальше без ИИ никак :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:06
#1062
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Не вижу в этом ничего восхитительного или революционного.

Восхищаться будете результатами, а не устройством коробочки.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:07
#1063
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Их и не появится если не внести регуляторные механизмы которые бы заставляли машину "хотеть". Человеческий мозг без дофаминов, серотонинов и прочих -инов тоже целей иметь не будет

У ИИ тоже есть потребности, а значит со временем появятся и желания.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:12
#1064
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хаха, ну куда же без ИИ

"И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов"
???
Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:18
#1065
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Восхищаться будете результатами, а не устройством коробочки.

Не не не. Спасибо. Была тут недавно формация практиковавшая подобный подход. Всего 70 лет просуществовала. Результат вроде и есть, и даже не плох местами, и мест таких предостаточно...но конструктивно - полный швах
Профайл
Страница 71 из 72«1...69707172»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS