НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 70 из 70«1...686970
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:36
#1036
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Пишет, что ещё учится, хотя ответ на русском промелькнул и был заменён на английский. Если ответ длинный, то можно успеть прочитать пару строк до подмены.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:38
#1037
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Про облака в интересующем стиле по дефолту

Весьма недурно )
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3828
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:46
#1038
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Помнится кто-то продавал там участки, интересно свободные ещё остались?

давно не интересовался, мне как то коллеги по старой работе сертификат размером в 8-мь футбольных полей на Луне, как то подарили. Страница была, за ценами следить можно было. :-)
Понятно, что бред, но прикольно. Правда со всеми переездами, не найду, где завалялся.
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:54
#1039
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас Вацап есть?


Контакта MetaAI нет
Через строку поиска тоже нет
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:55
#1040
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приложуху устанавливать ?

Или Ватсап обновить ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:58
#1041
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
приложуху устанавливать ? Или Ватсап обновить ?

Может только в англоязычной версии есть AI... Я хз
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:59
#1042
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
давно не интересовался

Эл чекни свой Вацап, есть там Meta AI?
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 21:10
#1043
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Может только в англоязычной версии есть AI... Я хз


Grok пишет =Если функция доступна в вашей стране, вы можете начать взаимодействие, набрав "@Meta AI" в любом чате WhatsApp и задав вопрос или команду.

Да, технологии искусственного интеллекта доступны в WhatsApp в Казахстане. В частности, пользователи могут взаимодействовать с Meta AI внутри приложения WhatsApp, как указано в источниках.

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 22:15]
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 21:39
#1044
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем больше "искусственного интеллекта", тем больше естественного деградата
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 21:51
#1045
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет "деградаторов" цифровых не видать
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 22:47
#1046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сдеградировались :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 00:03
#1047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Весьма недурно )

Но его "человечность" и менторство просто выбешивают. Замысел - показать никчемность - хорош. Реализация ни в какие ворота. Почти с отеческой любовью повествует. А как же добить? Толкнуть или на худой конец не мешать "падающему"? Нет, не убеждает. Далек ИИ от человека. Проявлений даже самой базовой конкуренции нет.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 00:11
#1048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
??

Кстати, если приглядитесь к представленным вами отзывам, даже если предположить что они не фейковые, то основываясь на стиле, способе построения и пр., можно заметить что мнение авторов не должны стоить и ломанного гроша.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 01:49
#1049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Но его "человечность" и менторство просто выбешивают. Замысел - показать никчемность - хорош. Реализация ни в какие ворота. Почти с отеческой любовью повествует. А как же добить? Толкнуть или на худой конец не мешать "падающему"? Нет, не убеждает. Далек ИИ от человека. Проявлений даже самой базовой конкуренции нет.

А он и не должен быть близок к человеку. В текущей реализации LLMки - это просто T9 прокачанный. Обычный инструмент, типа лопаты. Мы же от лопаты чудес не ждём. А вот AGI - это другое дело, там уже появится и самосознание, и цель. Но это будет не сегодня и не завтра.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42802
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 02:28
#1050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мне нравится в ИИ и других компонентах развития человечества, так это то, что можно гонять пустопорожнюю х..ню, которую не автор и никто в мире не поймет, но сделают при этом тупой взгляд идиота из психушки и согласятся с тобой..
Профайл
Страница 70 из 70«1...686970
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS