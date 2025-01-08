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Карачун:

Но его "человечность" и менторство просто выбешивают. Замысел - показать никчемность - хорош. Реализация ни в какие ворота. Почти с отеческой любовью повествует. А как же добить? Толкнуть или на худой конец не мешать "падающему"? Нет, не убеждает. Далек ИИ от человека. Проявлений даже самой базовой конкуренции нет.

Цитата:А он и не должен быть близок к человеку. В текущей реализации LLMки - это просто T9 прокачанный. Обычный инструмент, типа лопаты. Мы же от лопаты чудес не ждём. А вот AGI - это другое дело, там уже появится и самосознание, и цель. Но это будет не сегодня и не завтра.