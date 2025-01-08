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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:36
Пишет, что ещё учится, хотя ответ на русском промелькнул и был заменён на английский. Если ответ длинный, то можно успеть прочитать пару строк до подмены.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:38
Цитата:
Весьма недурно )
simkst:
Про облака в интересующем стиле по дефолту
Про облака в интересующем стиле по дефолту
Весьма недурно )
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3828
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:46
Цитата:
давно не интересовался, мне как то коллеги по старой работе сертификат размером в 8-мь футбольных полей на Луне, как то подарили. Страница была, за ценами следить можно было.
Понятно, что бред, но прикольно. Правда со всеми переездами, не найду, где завалялся.
saba:
Помнится кто-то продавал там участки, интересно свободные ещё остались?
Помнится кто-то продавал там участки, интересно свободные ещё остались?
давно не интересовался, мне как то коллеги по старой работе сертификат размером в 8-мь футбольных полей на Луне, как то подарили. Страница была, за ценами следить можно было.
Понятно, что бред, но прикольно. Правда со всеми переездами, не найду, где завалялся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:54
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:55
приложуху устанавливать ?
Или Ватсап обновить ?
Или Ватсап обновить ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:58
Цитата:
Может только в англоязычной версии есть AI... Я хз
simkst:
приложуху устанавливать ? Или Ватсап обновить ?
приложуху устанавливать ? Или Ватсап обновить ?
Может только в англоязычной версии есть AI... Я хз
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:59
Цитата:
Эл чекни свой Вацап, есть там Meta AI?
Эл-починно:
давно не интересовался
давно не интересовался
Эл чекни свой Вацап, есть там Meta AI?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 21:10
Цитата:
Grok пишет =Если функция доступна в вашей стране, вы можете начать взаимодействие, набрав "@Meta AI" в любом чате WhatsApp и задав вопрос или команду.
Да, технологии искусственного интеллекта доступны в WhatsApp в Казахстане. В частности, пользователи могут взаимодействовать с Meta AI внутри приложения WhatsApp, как указано в источниках.
[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 22:15]
maxsaf:
Может только в англоязычной версии есть AI... Я хз
Может только в англоязычной версии есть AI... Я хз
Grok пишет =Если функция доступна в вашей стране, вы можете начать взаимодействие, набрав "@Meta AI" в любом чате WhatsApp и задав вопрос или команду.
Да, технологии искусственного интеллекта доступны в WhatsApp в Казахстане. В частности, пользователи могут взаимодействовать с Meta AI внутри приложения WhatsApp, как указано в источниках.
[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 22:15]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 21:39
чем больше "искусственного интеллекта", тем больше естественного деградата
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 21:51
чет "деградаторов" цифровых не видать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 22:47
сдеградировались
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 00:03
Цитата:
Но его "человечность" и менторство просто выбешивают. Замысел - показать никчемность - хорош. Реализация ни в какие ворота. Почти с отеческой любовью повествует. А как же добить? Толкнуть или на худой конец не мешать "падающему"? Нет, не убеждает. Далек ИИ от человека. Проявлений даже самой базовой конкуренции нет.
maxsaf:
Весьма недурно )
Весьма недурно )
Но его "человечность" и менторство просто выбешивают. Замысел - показать никчемность - хорош. Реализация ни в какие ворота. Почти с отеческой любовью повествует. А как же добить? Толкнуть или на худой конец не мешать "падающему"? Нет, не убеждает. Далек ИИ от человека. Проявлений даже самой базовой конкуренции нет.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1213
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 00:11
Цитата:
Кстати, если приглядитесь к представленным вами отзывам, даже если предположить что они не фейковые, то основываясь на стиле, способе построения и пр., можно заметить что мнение авторов не должны стоить и ломанного гроша.
simkst:
??
??
Кстати, если приглядитесь к представленным вами отзывам, даже если предположить что они не фейковые, то основываясь на стиле, способе построения и пр., можно заметить что мнение авторов не должны стоить и ломанного гроша.
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