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maxsaf:

Весьма недурно )

Цитата:Но его "человечность" и менторство просто выбешивают. Замысел - показать никчемность - хорош. Реализация ни в какие ворота. Почти с отеческой любовью повествует. А как же добить? Толкнуть или на худой конец не мешать "падающему"? Нет, не убеждает. Далек ИИ от человека. Проявлений даже самой базовой конкуренции нет.