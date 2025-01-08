Отправлено: - 19:06

abaika95:

Ты бы лучше сильно не бузил на своего будущего президента страны) Скоро вам флот США устроит перл Харбор и окружение Харькова канадского масштаба))

Цитата:Вот будет ржака - мечтаешь о США ты, а жить буду там я вместо тебя