Дробышевский - огонь!!! За исключением заключительной части "так что продолжайте..." С прочими немного не то. Изящества не достает. Все-таки у них юмор был острее, менее прямолинейный с бОльшим количеством иносказаний. Карлин-прямо откровенно плохо.
simkst: Решение - разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов
Вот. А теперь вопрос. Может ИИ сгенерировать шутку не в духе или стиле кого-то а самостоятельно, "от себя", по голому описанию восприятия указанных авторов? Что-то типа "циничный сарказм пропитанный надменностью к человеку не стремящемуся к истинному знанию изложенный в нарочито простонародной и безразличной форме но с использованием научных и светских терминов с упором на личность" "в отношении человека рекламирующего анаферон, в котором главные действующие вещества мел и сахар". Как-то так
Карачун: Что-то типа "циничный сарказм пропитанный надменностью к человеку не стремящемуся к истинному знанию изложенный в нарочито простонародной и безразличной форме но с использованием научных и светских терминов с упором на личность" "в отношении человека
Любители ИИ, проверьте пж у себя в вацапе, там ИИ работает норм? У меня если задаешь вопрос на русском - он даёт нормальный ответ так же на русском, а потом тупо весь текст ответа меняет на что-то типа "гыргыригыр, я по русски ещё не умею" на английском языке. Это вообще как понимать?
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