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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 69 из 69«1...676869
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 15:31
#1021
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Цитата:
simkst:
Кидать сюда или в личку ?

Если в рамках правил форума тексты то на общее обозрение. Может найдутся прочие кого это повеселит
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 16:01
#1022
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разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов - результаты будут разительно отличаться

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 19:23]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 16:13
#1023
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Цитата:
simkst:

Дробышевский - огонь!!! За исключением заключительной части "так что продолжайте..."
С прочими немного не то. Изящества не достает. Все-таки у них юмор был острее, менее прямолинейный с бОльшим количеством иносказаний. Карлин-прямо откровенно плохо.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 16:17
#1024
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Цитата:
simkst:
бедность — лишь иллюзия, если в кармане у вас осталась крупица серебра.


Цитата:
Карачун:
Изящества не достает. Все-таки у них юмор был острее, менее прямолинейный с бОльшим количеством иносказаний.


Решение - разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 18:02
#1025
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Цитата:
simkst:
Решение - разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов

Вот. А теперь вопрос. Может ИИ сгенерировать шутку не в духе или стиле кого-то а самостоятельно, "от себя", по голому описанию восприятия указанных авторов? Что-то типа "циничный сарказм пропитанный надменностью к человеку не стремящемуся к истинному знанию изложенный в нарочито простонародной и безразличной форме но с использованием научных и светских терминов с упором на личность" "в отношении человека рекламирующего анаферон, в котором главные действующие вещества мел и сахар". Как-то так
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 18:20
#1026
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Цитата:
Карачун:
Может ИИ сгенерировать шутку


Ну это вопрос к Цитата:
maxsaf


[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 19:22]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 18:44
#1027
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Цитата:
Карачун:
анаферон




??

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 19:46]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1211
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 18:50
#1028
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Цитата:
simkst:

Ага! Он самый ;-)
анаферон.википедия
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 19:06
#1029
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Цитата:
abaika95:
Ты бы лучше сильно не бузил на своего будущего президента страны) Скоро вам флот США устроит перл Харбор и окружение Харькова канадского масштаба))

Вот будет ржака - мечтаешь о США ты, а жить буду там я вместо тебя :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 19:08
#1030
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Цитата:
saba:
Он обещал если что на Луну! Помнится кто-то продавал там участки, интересно свободные ещё остались?

Как там гласит поговорка: хорошо там, где вас нет :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 19:11
#1031
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Цитата:
Карачун:
Что-то типа "циничный сарказм пропитанный надменностью к человеку не стремящемуся к истинному знанию изложенный в нарочито простонародной и безразличной форме но с использованием научных и светских терминов с упором на личность" "в отношении человека

Абайка так свои месседжи и генерирует :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:04
#1032
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Любители ИИ, проверьте пж у себя в вацапе, там ИИ работает норм? У меня если задаешь вопрос на русском - он даёт нормальный ответ так же на русском, а потом тупо весь текст ответа меняет на что-то типа "гыргыригыр, я по русски ещё не умею" на английском языке. Это вообще как понимать?
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 20:22
#1033
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Цитата:
maxsaf:
в вацапе, там ИИ работае


Не практиковал
расскажи /научи
Скрин ?
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