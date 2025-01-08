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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 15:31
#1021
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Цитата:
simkst:
Кидать сюда или в личку ?

Если в рамках правил форума тексты то на общее обозрение. Может найдутся прочие кого это повеселит
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
338
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 16:01
#1022
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Легкая ирония
(разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов - результаты будут разительно отличаться)

Цитата:
Михаил Зощенко:
— А вы говорите, что крупица сахара, по недоразумению растворённая в воде, лечит все недуги? Это хорошо. Это даже замечательно. Только один вопрос: вы случайно не пробовали этот сахар детям на контрольных вместо пятёрок давать? Глядишь, успеваемость поднимется чудодейственным образом.

Михаил Жванецкий:
— Вот что я скажу. Если из вас кто-то думает, что в гомеопатии нет смысла, — вы абсолютно правы. Но если кто-то думает, что смысл всё-таки есть, — вы знаете, я вам завидую. У вас жизнь проще. Куда проще. Выпил воды — и готов. Только не перепутай, сколько раз потрясти бутылку, а то, не дай бог, передоз.

Джордж Карлин:
— Гомеопатия? Это когда лечат болезненный страх перед реальностью с помощью сахарной воды. Звучит как американская демократия: никакого эффекта, зато дорого и с блестящей упаковкой.

Никколо Макиавелли:
— Вы полагаете, что несколько капель пустоты способно изменить человеческую природу? В таком случае, вы, возможно, изобрели способ подчинять людей не мечом, а иллюзией. Это, безусловно, изящно. Но, позвольте, от лихорадки лучше помогают более действенные средства — например, огонь и железо.

Эразм Роттердамский:
— Удивительная вера! Вы утверждаете, что ничтожная субстанция спасёт человека от бед? В таком случае, бедность — лишь иллюзия, если в кармане у вас осталась крупица серебра. Продолжайте, учитель. Вас бы охотно пригласили в мою "Похвалу глупости".

Анатолий Дробышевский:
— Знаете, люди тысячелетиями ели сырую кору и считали, что так они улучшают свою карму. В сравнении с этим гомеопатия — даже прогресс. Правда, научных доказательств, что кора лучше воды, до сих пор больше. Впрочем, эволюция и не такое видала. Так что продолжайте. Рассказывайте. Мы запишем. Для будущих поколений.


[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 17:02]

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 17:06]

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 17:10]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 16:13
#1023
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Цитата:
simkst:

Дробышевский - огонь!!! За исключением заключительной части "так что продолжайте..."
С прочими немного не то. Изящества не достает. Все-таки у них юмор был острее, менее прямолинейный с бОльшим количеством иносказаний. Карлин-прямо откровенно плохо.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
338
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 16:17
#1024
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Цитата:
simkst:
бедность — лишь иллюзия, если в кармане у вас осталась крупица серебра.


Цитата:
Карачун:
Изящества не достает. Все-таки у них юмор был острее, менее прямолинейный с бОльшим количеством иносказаний.


Решение - разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 18:02
#1025
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Цитата:
simkst:
Решение - разные AI, глубокие промты, предварительно скормленные фразы авторов

Вот. А теперь вопрос. Может ИИ сгенерировать шутку не в духе или стиле кого-то а самостоятельно, "от себя", по голому описанию восприятия указанных авторов? Что-то типа "циничный сарказм пропитанный надменностью к человеку не стремящемуся к истинному знанию изложенный в нарочито простонародной и безразличной форме но с использованием научных и светских терминов с упором на личность" "в отношении человека рекламирующего анаферон, в котором главные действующие вещества мел и сахар". Как-то так
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