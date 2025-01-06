Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...

Отправлено: - 16:05

Из-за отсутствия ответственности в стране, никакие законы не будут исполняться! Ваши желания, не больше гласа в пустыне, как в пословице "собака лает, а караван идет" Необходимость Парламентской власти назревает в стране, вместо Президентской, именно для того, чтобы народ как сказано в Конституции был источником власти и мог бы избирать сам своих подотчетных депутатов и руководить ими через Парламент с помощью референдума! Сейчас депутаты толком не отчитываются перед населением, поскольку оно не избирало его. Избирают "карманные" местные власти. И где взять столько депутатов, чтобы они смотрели в рот народу?