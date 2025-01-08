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≡ На сооснователя финпирамиды Finiko напали в ОАЭ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50875
На сооснователя финпирамиды Finiko напали в ОАЭ
Отправлено: 08.01.25 - 15:40
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На сооснователя финансовой пирамиды Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, в начале января 2025 года напали и нанесли увечья. По данным некоторых СМИ, нападавшие похитили деньги в эквиваленте примерно $300 тысяч.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
595
Re: На сооснователя финпирамиды Finiko напали в ОАЭ
Отправлено: 08.01.25 - 15:40
#1
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Фемида наказывает справедливо за преступные деяния, и при этом сами преступники наказывают преступников! Тоже справедливо: ведь виллу оставили!
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