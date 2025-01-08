Отправлено: - 16:01

Михаил Зощенко:

— А вы говорите, что крупица сахара, по недоразумению растворённая в воде, лечит все недуги? Это хорошо. Это даже замечательно. Только один вопрос: вы случайно не пробовали этот сахар детям на контрольных вместо пятёрок давать? Глядишь, успеваемость поднимется чудодейственным образом.



Михаил Жванецкий:

— Вот что я скажу. Если из вас кто-то думает, что в гомеопатии нет смысла, — вы абсолютно правы. Но если кто-то думает, что смысл всё-таки есть, — вы знаете, я вам завидую. У вас жизнь проще. Куда проще. Выпил воды — и готов. Только не перепутай, сколько раз потрясти бутылку, а то, не дай бог, передоз.



Джордж Карлин:

— Гомеопатия? Это когда лечат болезненный страх перед реальностью с помощью сахарной воды. Звучит как американская демократия: никакого эффекта, зато дорого и с блестящей упаковкой.



Никколо Макиавелли:

— Вы полагаете, что несколько капель пустоты способно изменить человеческую природу? В таком случае, вы, возможно, изобрели способ подчинять людей не мечом, а иллюзией. Это, безусловно, изящно. Но, позвольте, от лихорадки лучше помогают более действенные средства — например, огонь и железо.



Эразм Роттердамский:

— Удивительная вера! Вы утверждаете, что ничтожная субстанция спасёт человека от бед? В таком случае, бедность — лишь иллюзия, если в кармане у вас осталась крупица серебра. Продолжайте, учитель. Вас бы охотно пригласили в мою "Похвалу глупости".



Анатолий Дробышевский:

— Знаете, люди тысячелетиями ели сырую кору и считали, что так они улучшают свою карму. В сравнении с этим гомеопатия — даже прогресс. Правда, научных доказательств, что кора лучше воды, до сих пор больше. Впрочем, эволюция и не такое видала. Так что продолжайте. Рассказывайте. Мы запишем. Для будущих поколений.

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 17:02]

Легкая иронияЦитата: