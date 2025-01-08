Ну и российский ура патриот Максим Калашников приуныл и говорит: тем больше продолжится бойня, тем хуже будет, что всё идёт к завершению и наступает логически финал и нам нужно думать, как сохранить нацию, чтобы не погибли как цивилизация и.т.д.
множество способов взаимодействия с ChatGPT. Вот основные из них:
1. Текстовый чат Задача вопросов на естественном языке. Решение задач и помощь в работе. Генерация текстов (статей, рассказов, сценариев, писем и т.д.). 2. Кодирование и программирование Написание и оптимизация кода. Отладка и объяснение программ. Создание скриптов, макросов и программных решений. 3. Обучение и исследования Объяснение сложных концепций. Подготовка к экзаменам. Составление планов обучения. 4. Работа с креативными проектами Генерация идей для проектов. Написание стихов, песен, эссе. Создание и редактирование текстов в заданном стиле. 5. Анализ данных Обработка данных и создание моделей. Помощь в статистическом анализе. Интерпретация данных и графиков. 6. Поддержка решений Помощь в принятии решений. Подготовка SWOT-анализа. Создание стратегий и сценариев. 7. Автоматизация задач Составление расписаний. Написание шаблонов электронных писем. Автоматизация рутинных процессов. 8. Работа с языками Перевод текста. Изучение иностранных языков. Проверка грамматики и стилистики. 9. Техническая поддержка Объяснение технических терминов. Консультации по настройке ПО или оборудования. Решение мелких IT-проблем. 10. Развлечения Генерация шуток и загадок. Участие в ролевых играх. Создание квестов, викторин и игр. 11. Коллаборация через интеграции Использование ChatGPT в приложениях и API. Подключение к системам автоматизации (например, через Zapier). Внедрение в системы CRM, ERP, или другие рабочие среды. 12. Визуальное взаимодействие Описание изображений (вопросы по ним). Генерация изображений или подсказок для иллюстраций (если доступно). 13. Долгосрочные проекты Ведение дневников и журналов. Помощь в проектном управлении. Составление долгосрочных планов и целей. Использование зависит от контекста: от профессиональных задач до личных и образовательных целей. ChatGPT может адаптироваться под разные потребности.
Вы сказали: продолжи ChatGPT сказал: ChatGPT 14. Менторство и коучинг Помощь в постановке целей. Предоставление обратной связи по личным и профессиональным проектам. Мотивационные советы и поддержка. 15. Планирование и организация Составление маршрутов путешествий. Планирование мероприятий, таких как вечеринки или корпоративы. Создание и управление списками задач. 16. Моделирование сценариев Построение сценариев для обсуждения "что если". Имитация бесед для практики навыков (например, переговоров или собеседований). Оценка рисков и возможностей. 17. Разработка игр Генерация идей для игровых механик и сюжетов. Написание сценариев для видеоигр или настольных игр. Создание персонажей и их предысторий. 18. Поддержка в маркетинге Разработка слоганов и рекламных текстов. Создание контент-плана для социальных сетей. Анализ целевой аудитории и разработка стратегий продвижения. 19. Финансовая помощь Создание бюджета и управление финансами. Объяснение инвестиционных и экономических терминов. Помощь в написании бизнес-планов. 20. Помощь в письменных работах Написание эссе, курсовых и дипломных работ. Проверка структуры и логики текста. Помощь в написании статей и отчетов. 21. Моделирование разговоров Ролевая игра для обучения коммуникации. Тренировка навыков делового общения. Создание диалогов для фильмов, игр и других креативных проектов. 22. Медитация и релаксация Составление медитационных сценариев. Помощь в релаксации через практики осознанности. Создание планов для поддержания психоэмоционального здоровья. 23. Интеграция с внешними платформами Использование в чат-ботах для сайтов и приложений. Интеграция с голосовыми помощниками (например, Alexa или Google Assistant). Работа в коллаборации с другими AI-решениями. 24. Обратная связь и улучшение навыков Разбор ваших ошибок и предложений по их исправлению. Помощь в развитии аналитических навыков. Генерация рекомендаций по саморазвитию. 25. Справочная информация Ответы на вопросы из энциклопедических знаний. Быстрый доступ к информации по любой теме. Создание структурированных списков и таблиц для понимания данных. Если вы ищете что-то уникальное или специфическое, просто дайте контекст, и ChatGPT постарается адаптироваться под вашу задачу!
Вы сказали: продолжи ChatGPT сказал: ChatGPT 26. Помощь в бизнесе и стартапах Генерация идей для новых продуктов или услуг. Анализ конкурентов и рыночных тенденций. Создание презентаций и материалов для инвесторов. 27. Подготовка к публичным выступлениям Написание речей и презентационных текстов. Тренировка навыков публичных выступлений. Генерация идей для сторителлинга. 28. Этика и философия Обсуждение сложных философских концепций. Размышления на тему морали и этических дилемм. Анализ различных философских точек зрения. 29. Технические консультации Помощь в выборе технологий для проектов. Объяснение сложных технических систем и процессов. Разработка рекомендаций по внедрению IT-решений. 30. Работа с историческими данными Анализ событий и их контекста. Создание временных шкал. Помощь в изучении истории и написании исторических тексто
Можете выбрать из предложенного путнее? Типа как сделать относительно высокоточную деталь или элемент конструкции из, допустим, стали, в условиях когда в наличии только овно и палки? Ну чисто чтобы вот эту абракадабру не читать "помощь в саморазвитии, обучение как п...ть ни о чем в течение 3 часов без перерыва" и т.д. И, если можно, из уже приведенного списка меня заинтересовала "генерация шуток". Вот это интересно. Если ИИ реально это может (генерировать сложные, не очевидные и самое главное злые шутки), то пожалуй я даже готов пересмотреть свое отношение к нему.
Это была шутка, а так я очень уважаю людей в моей возрастной группе, которые не устают учиться новому! Это уже серьезно! У меня так уже не получается, видимо просто лень и боязнь нового. Буду потихоньку скрипеть и говорить, что в наши времена вода была мокрее и трава зеленее, без всякого ИИ! Отличная само психотерапия.
simkst: Пару примеров приведите чтобы в Вашем контексте получилось
Вот вы меня подловили. Шутка - штука ситуативная, а сейчас даже подъ...колоть некого. Давайте так, некая комбинация из Зощенко, Бабеля с его "Одесскими рассказами", Леонида Филатова и диалога Мефистофеля с богом, Гёте.
А, понял. 1. Некто с серьезным видом рассказывает о чудодейственности гомеопатии. Как бы пошутили по этому поводу Зощенко, Жванецкий, Джордж Карлин и как не удивительно Никколо Макиавелли и Эразм Роттердамский
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