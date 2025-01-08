На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею

Отправлено: - 13:13

То что ресторан не очень подходил под цон это понятно

Но он хотябы просторный внутри

А какое здание в центре теперь подойдёт под цон? Переносить центральный цон на Карбышева как писали, это будет вообще не удобняк