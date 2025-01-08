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≡ На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50875
На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
Отправлено: 08.01.25 - 12:57
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Об этом сегодня, 8 января, на совещании сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Общественность не раз поднимала вопрос о необходимости более мощного выставочного центра.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1110
Re: На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
Отправлено: 08.01.25 - 12:57
#1
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Цитата:
более прпосторное помещение

Опечатались чутка
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17386
На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
Отправлено: 08.01.25 - 13:13
#2
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То что ресторан не очень подходил под цон это понятно
Но он хотябы просторный внутри
А какое здание в центре теперь подойдёт под цон? Переносить центральный цон на Карбышева как писали, это будет вообще не удобняк
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2460
Re: На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
Отправлено: 08.01.25 - 13:37
#3
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Цитата:
vofkakst:
Опечатались чутка

Исправил. Спасибо
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
732
Re: На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
Отправлено: 08.01.25 - 13:53
#4
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Цитата:
abaika95:
А какое здание в центре теперь подойдёт под цон?

По нашим данным, ЦОН переедет в прежнее здание на Тауелсиздик, где сейчас располагается миграционная полиция. В ближайшее время будем уточнять этот момент.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1586
Re: На месте ЦОНа в Костанае планируют открыть картинную галерею
Отправлено: 08.01.25 - 15:38
#5
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