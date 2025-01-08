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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 68 из 68«1...666768
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1206
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:08
#1006
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Цитата:
simkst:
Читать /знакомиться будете ?

Давайте, полюбопытствую.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6348
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:09
#1007
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Ну и российский ура патриот Максим Калашников приуныл и говорит: тем больше продолжится бойня, тем хуже будет, что всё идёт к завершению и наступает логически финал и нам нужно думать, как сохранить нацию, чтобы не погибли как цивилизация и.т.д.

Подробнее здесь:
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:19
#1008
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Цитата:
множество способов взаимодействия с ChatGPT. Вот основные из них:

1. Текстовый чат
Задача вопросов на естественном языке.
Решение задач и помощь в работе.
Генерация текстов (статей, рассказов, сценариев, писем и т.д.).
2. Кодирование и программирование
Написание и оптимизация кода.
Отладка и объяснение программ.
Создание скриптов, макросов и программных решений.
3. Обучение и исследования
Объяснение сложных концепций.
Подготовка к экзаменам.
Составление планов обучения.
4. Работа с креативными проектами
Генерация идей для проектов.
Написание стихов, песен, эссе.
Создание и редактирование текстов в заданном стиле.
5. Анализ данных
Обработка данных и создание моделей.
Помощь в статистическом анализе.
Интерпретация данных и графиков.
6. Поддержка решений
Помощь в принятии решений.
Подготовка SWOT-анализа.
Создание стратегий и сценариев.
7. Автоматизация задач
Составление расписаний.
Написание шаблонов электронных писем.
Автоматизация рутинных процессов.
8. Работа с языками
Перевод текста.
Изучение иностранных языков.
Проверка грамматики и стилистики.
9. Техническая поддержка
Объяснение технических терминов.
Консультации по настройке ПО или оборудования.
Решение мелких IT-проблем.
10. Развлечения
Генерация шуток и загадок.
Участие в ролевых играх.
Создание квестов, викторин и игр.
11. Коллаборация через интеграции
Использование ChatGPT в приложениях и API.
Подключение к системам автоматизации (например, через Zapier).
Внедрение в системы CRM, ERP, или другие рабочие среды.
12. Визуальное взаимодействие
Описание изображений (вопросы по ним).
Генерация изображений или подсказок для иллюстраций (если доступно).
13. Долгосрочные проекты
Ведение дневников и журналов.
Помощь в проектном управлении.
Составление долгосрочных планов и целей.
Использование зависит от контекста: от профессиональных задач до личных и образовательных целей. ChatGPT может адаптироваться под разные потребности.




Вы сказали:
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ChatGPT сказал:
ChatGPT
14. Менторство и коучинг
Помощь в постановке целей.
Предоставление обратной связи по личным и профессиональным проектам.
Мотивационные советы и поддержка.
15. Планирование и организация
Составление маршрутов путешествий.
Планирование мероприятий, таких как вечеринки или корпоративы.
Создание и управление списками задач.
16. Моделирование сценариев
Построение сценариев для обсуждения "что если".
Имитация бесед для практики навыков (например, переговоров или собеседований).
Оценка рисков и возможностей.
17. Разработка игр
Генерация идей для игровых механик и сюжетов.
Написание сценариев для видеоигр или настольных игр.
Создание персонажей и их предысторий.
18. Поддержка в маркетинге
Разработка слоганов и рекламных текстов.
Создание контент-плана для социальных сетей.
Анализ целевой аудитории и разработка стратегий продвижения.
19. Финансовая помощь
Создание бюджета и управление финансами.
Объяснение инвестиционных и экономических терминов.
Помощь в написании бизнес-планов.
20. Помощь в письменных работах
Написание эссе, курсовых и дипломных работ.
Проверка структуры и логики текста.
Помощь в написании статей и отчетов.
21. Моделирование разговоров
Ролевая игра для обучения коммуникации.
Тренировка навыков делового общения.
Создание диалогов для фильмов, игр и других креативных проектов.
22. Медитация и релаксация
Составление медитационных сценариев.
Помощь в релаксации через практики осознанности.
Создание планов для поддержания психоэмоционального здоровья.
23. Интеграция с внешними платформами
Использование в чат-ботах для сайтов и приложений.
Интеграция с голосовыми помощниками (например, Alexa или Google Assistant).
Работа в коллаборации с другими AI-решениями.
24. Обратная связь и улучшение навыков
Разбор ваших ошибок и предложений по их исправлению.
Помощь в развитии аналитических навыков.
Генерация рекомендаций по саморазвитию.
25. Справочная информация
Ответы на вопросы из энциклопедических знаний.
Быстрый доступ к информации по любой теме.
Создание структурированных списков и таблиц для понимания данных.
Если вы ищете что-то уникальное или специфическое, просто дайте контекст, и ChatGPT постарается адаптироваться под вашу задачу!




Вы сказали:
продолжи
ChatGPT сказал:
ChatGPT
26. Помощь в бизнесе и стартапах
Генерация идей для новых продуктов или услуг.
Анализ конкурентов и рыночных тенденций.
Создание презентаций и материалов для инвесторов.
27. Подготовка к публичным выступлениям
Написание речей и презентационных текстов.
Тренировка навыков публичных выступлений.
Генерация идей для сторителлинга.
28. Этика и философия
Обсуждение сложных философских концепций.
Размышления на тему морали и этических дилемм.
Анализ различных философских точек зрения.
29. Технические консультации
Помощь в выборе технологий для проектов.
Объяснение сложных технических систем и процессов.
Разработка рекомендаций по внедрению IT-решений.
30. Работа с историческими данными
Анализ событий и их контекста.
Создание временных шкал.
Помощь в изучении истории и написании исторических тексто


[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 14:01]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:22
#1009
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Цитата:
simkst:

Благоговейно, с придыханием:" Сумасшедший" :-)
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:25
#1010
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Цитата:
saba:
Благоговейно, с придыханием:" Сумасшедший"


??
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1206
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:31
#1011
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Цитата:
simkst:

Можете выбрать из предложенного путнее? Типа как сделать относительно высокоточную деталь или элемент конструкции из, допустим, стали, в условиях когда в наличии только овно и палки?
Ну чисто чтобы вот эту абракадабру не читать "помощь в саморазвитии, обучение как п...ть ни о чем в течение 3 часов без перерыва" и т.д.
И, если можно, из уже приведенного списка меня заинтересовала "генерация шуток". Вот это интересно. Если ИИ реально это может (генерировать сложные, не очевидные и самое главное злые шутки), то пожалуй я даже готов пересмотреть свое отношение к нему.
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:38
#1012
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Цитата:
Карачун:
(генерировать сложные, не очевидные и самое главное злые шутки


Пару примеров приведите
чтобы в Вашем контексте получилось
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:43
#1013
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Цитата:
simkst:

Это была шутка, а так я очень уважаю людей в моей возрастной группе, которые не устают учиться новому! Это уже серьезно! У меня так уже не получается, видимо просто лень и боязнь нового.
Буду потихоньку скрипеть и говорить, что в наши времена вода была мокрее и трава зеленее, без всякого ИИ!
Отличная само психотерапия.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1206
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:44
#1014
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Цитата:
simkst:
Пару примеров приведите чтобы в Вашем контексте получилось

Вот вы меня подловили.
Шутка - штука ситуативная, а сейчас даже подъ...колоть некого. Давайте так, некая комбинация из Зощенко, Бабеля с его "Одесскими рассказами", Леонида Филатова и диалога Мефистофеля с богом, Гёте.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1206
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 12:45
#1015
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Цитата:
Карачун:
Вот вы меня подловили.

Еще можно Дробышевского подбавить. Знатной циничности человек.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17386
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 13:15
#1016
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Цитата:
maxsaf:
Киев за три дня, часть вторая.

Ты бы лучше сильно не бузил на своего будущего президента страны)
Скоро вам флот США устроит перл Харбор и окружение Харькова канадского масштаба))
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