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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 67 из 67«1...656667
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6346
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 20:17
#991
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Только что смотрел на ютуб канале у Павла Иванова видео, если честно еле досмотрел, речь как раз шла про суверенитет, мигрантов и.т.д. на мой взгляд его оппонент временами, мягко говоря сильно раздражал П.Иванова.

Отдельные моменты опишу. Так, оппонент П.Иванова говорит, что во всех бедах виновны США, мол мы граждане России находимся под их оккупацией. Также независимо оттого где бы не проживали русскоязычные граждане, не зависимо от национальностей они все русские. Так что по его пониманию, тогда Марик точно русский получается. Нам говорит нужна Прибалтика, это же страны НАТО, что воевать с ними будут? Как говорит Саба - занавес!

В свою очередь, в комментариях к видео россияне пишут про мигрантов азиатов: нам не нужны кишлачники, отделились пусть живут у себя, а не прутся к нам, у нас рабочих рук хватает, нужен визовый режим и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 07.01.2025 - 21:24]

[Исправлено: Kairat stayer, 07.01.2025 - 21:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25974
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 20:44
#992
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Цитата:
Vit:
А меня ещё и с днем рождения.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25974
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 21:04
#993
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Цитата:
saba:
Вы уж сегодня передохните, праздник всё же, а завтра в бой с новыми силами!

Каждый день где-то какой-то праздник, так и чё теперь, под все праздники подстраиваться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42801
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 21:56
#994
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Цитата:
abaika95:
казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не

Он сейчас пластинку сменил пока, пока я о войне ничего не говорю, он развивает изо дня в день эту тему, тема то бесконечная по сути, потому злился, что я себе нишу о войне сделал, теперь сам вот топит, счастлив как слон, что мне пока надоело это..
Своего то ничего нет по сути кроме как ненависти к казахскому языку..

[Исправлено: 111, 07.01.2025 - 22:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25974
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 22:40
#995
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Цитата:
111:
пока я о войне ничего не говорю

Так вот почему ты от Путина два дня по баням прятался :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25974
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 22:44
#996
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Цитата:
111:
он развивает изо дня в день эту тему

Где? Или брешешь, как обычно? )

Цитата:
111:
что я себе нишу о войне сделал

Кому война, а кому мать родна.

Цитата:
111:
что мне пока надоело это...

Тебе это никогда не надоест, это же твоя "ниша". Просто признайся, что бутылка мешает
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25974
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 22:45
#997
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Цитата:
111:
Своего то ничего нет по сути кроме как ненависти к казахскому языку..

Ты на курсы записался, или так и продолжаешь ненавидеть? Напоминаю, это твой долг, как гражданина, согласно конституции.

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 23:46]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11492
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 00:47
#998
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Цитата:
maxsaf:

----Он же русский !!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25974
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 01:13
#999
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Цитата:
Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев. Об этом сообщает C-SPAN со ссылкой на его пресс-конференцию.

Киев за три дня, часть вторая. 8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 07:44
#1000
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В Аризоне, США, пассажир оказался заперт в движущемся по кругу на парковке беспилотном автомобиле такси, вызванным им для поездки в аэропорт. ИИ такой ИИ.
bbc.com
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15908
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 08:41
#1001
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Рахмет братья и сёстры. Всем хорошего дня.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 09:57
#1002
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Цитата:
Карачун:
ИИ такой ИИ.


Вы продолжаете нейроскептничать ?))

Сбегал до ИИ , спросил о возможных способах взаимодействия с ним.
Нейросетка накидала 150 способов и я попросил остановиться

Читать /знакомиться будете ?
Скину сюда

[Исправлено: simkst, 08.01.2025 - 10:58]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.01.25 - 10:28
#1003
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Цитата:
simkst:
Вы продолжаете нейроскептничать ?))


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