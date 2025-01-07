Отправлено: - 21:56

abaika95:

казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не

[Исправлено: 111, 07.01.2025 - 22:57]

Цитата:Он сейчас пластинку сменил пока, пока я о войне ничего не говорю, он развивает изо дня в день эту тему, тема то бесконечная по сути, потому злился, что я себе нишу о войне сделал, теперь сам вот топит, счастлив как слон, что мне пока надоело это..Своего то ничего нет по сути кроме как ненависти к казахскому языку..