Только что смотрел на ютуб канале у Павла Иванова видео, если честно еле досмотрел, речь как раз шла про суверенитет, мигрантов и.т.д. на мой взгляд его оппонент временами, мягко говоря сильно раздражал П.Иванова.
Отдельные моменты опишу. Так, оппонент П.Иванова говорит, что во всех бедах виновны США, мол мы граждане России находимся под их оккупацией. Также независимо оттого где бы не проживали русскоязычные граждане, не зависимо от национальностей они все русские. Так что по его пониманию, тогда Марик точно русский получается. Нам говорит нужна Прибалтика, это же страны НАТО, что воевать с ними будут? Как говорит Саба - занавес!
В свою очередь, в комментариях к видео россияне пишут про мигрантов азиатов: нам не нужны кишлачники, отделились пусть живут у себя, а не прутся к нам, у нас рабочих рук хватает, нужен визовый режим и.т.д.
abaika95: казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не
Он сейчас пластинку сменил пока, пока я о войне ничего не говорю, он развивает изо дня в день эту тему, тема то бесконечная по сути, потому злился, что я себе нишу о войне сделал, теперь сам вот топит, счастлив как слон, что мне пока надоело это.. Своего то ничего нет по сути кроме как ненависти к казахскому языку..
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать