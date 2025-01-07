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≡ Народный полицейский - Костанайский участковый о своей работе и о том, как складываются его отношения с горожанами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50873
Народный полицейский - Костанайский участковый о своей работе и о том, как складываются его отношения с горожанами
Отправлено: 07.01.25 - 22:53
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Майор полиции Сергазы ЖИЕМБАЕВ служит в участковом пункте полиции № 11 «Элеваторный». Он поделился с читателями «НГ» своим видением этой профессии и историями из его практики.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7332
Re: Народный полицейский - Костанайский участковый о своей...
Отправлено: 07.01.25 - 22:53
#1
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Есть такой участковый в Рудном,Паризов его фамилия. Он занимался подделкой протокола,якобы я продали подростку пиво,когда на самом деле была нулевка эрзман,а он написал дербес ,который снят давно с производства ( у меня есть фото из видимо). Я писал в службу безопасности,был на приеме у начальства,подавал аппеляцию,однако никто мне не помог. Я был лишен лицензии, вынужден продать магазин и сейчас сижу дома.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1797
Re: Народный полицейский - Костанайский участковый о своей...
Отправлено: 07.01.25 - 23:26
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
протокола,якобы я продали подростку пиво,когда на самом деле была нулевка эрзман,а он написал дербес ,который снят давно с производства ( у меня есть фото из видимо). Я писал в службу безопасности,был на приеме у начальства,подавал аппеляцию,однако никто мне не помог. Я был лишен лицензии, вынужден продать магазин и сейчас сижу дома.

.....может Сайлау этому оборотню конкуренты подсластили пилюльку чтоб тебя сажрать или он сам хотел тебя крышевать...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1797
Re: Народный полицейский - Костанайский участковый о своей...
Отправлено: 07.01.25 - 23:31
#3
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.....а вообще как у Станиславского НЕ верю!может и есть среди них добрые человеки но в большинстве они......нехорошие....
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