Отправлено: - 23:26

сайлау курманов:

протокола,якобы я продали подростку пиво,когда на самом деле была нулевка эрзман,а он написал дербес ,который снят давно с производства ( у меня есть фото из видимо). Я писал в службу безопасности,был на приеме у начальства,подавал аппеляцию,однако никто мне не помог. Я был лишен лицензии, вынужден продать магазин и сейчас сижу дома.

Цитата:.....может Сайлау этому оборотню конкуренты подсластили пилюльку чтоб тебя сажрать или он сам хотел тебя крышевать...