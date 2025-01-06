Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 15:49
Доктор исторических наук, автор более 200 научных публикаций профессор Абиль стал известен инициативной перевода всех регионов Казахстана в единый часовой пояс. Вы можете задать учёному и политику вопрос до полудня 7 января в комментариях. Читать новость
добавлю: планомерно идет вырубка деревьев под эгидой "обрезки" Это постоянно ухудшает экологию такое чувство, что надо довести до крайности обстановку, а потом "бороться за восстановление всеми средствами"
Да я то понимаю, если мы с Вами в вопросах внешней политики не сходимся, то во внутренней я думаю мы на одной стороне! Я думаю, что если г-н Абиль переориентируется и будет доносить наши мысли хотя бы до других депутатов и отстаивать разумные наши интересы перед правительством уже будет плюс и ему и нам!
У меня лично много вопросов и претензий, но я ограничился теми , которые задал, потому что считаю их основополагающими для себя. Если власть реально будет принадлежать Акиму города, которого реально,а не фиктивно будут выбирать жители города, тогда и те вопросы, которые задаёт сейчас Электро, можно будет задавать тому, кто их будет решать.
Если правительство будет через постоянные запросы депутатов будет объяснять хотя бы основные свои шаги и будет говорить на общедоступном языке, то нынешнего невнятного и некомпетентного правительства не будет!
Третий мой вопрос почти теряет свою актуальность при решении первых двух, но для этого нужны сильные депутаты опирающиеся на народ и свою партию! А сейчас они смотрят только на руководителей своей партии по чьим спискам они избираются, а те в свою очередь смотрят на АП. Поэтому нужен новый Закон о выборах депутатов Мажилиса и Сената
Прослушал интервью полностью, должен отметить ответы депутата меня несколько не устроили,все обтекаемо вокруг да около. Я люблю конкретику,почему не принимают закон про подхалимаж? У меня перед глазами как целует руку президента писатель Кекилбаев,как другие восхволяют ,а ведь по совести так делать нельзя, лично мне противно от всего этого
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