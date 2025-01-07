Отправлено: - 09:22

saba:

Смотрел радио Свобода, комментарий россиянина:"Я из Сибири и у меня нет газа. Всё нормально. Россия сила!" Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 10:29]

Цитата:Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти"