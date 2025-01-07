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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 09:12
Смотрел радио Свобода, комментарий россиянина:"Я из Сибири и у меня нет газа. Всё нормально. Россия сила!"
Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение
Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 09:22
Цитата:
Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти"
[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 10:29]
saba:
Смотрел радио Свобода, комментарий россиянина:"Я из Сибири и у меня нет газа. Всё нормально. Россия сила!" Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение
Смотрел радио Свобода, комментарий россиянина:"Я из Сибири и у меня нет газа. Всё нормально. Россия сила!" Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение
Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти"
[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 10:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 11:12
Цитата:
Это как ответ на ежегодный парад коментов от поуеховших
Я казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не завели))
maxsaf:
Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти"
Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти"
Это как ответ на ежегодный парад коментов от поуеховших
Я казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не завели))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 11:47
Цитата:
Зачем ты сны рассказываешь? Теперь не сбудется
abaika95:
Я казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не завели))
Я казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не завели))
Зачем ты сны рассказываешь? Теперь не сбудется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 12:08
Джастин Трюдо попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (ее назначила королева Великобритании) не распускать канадский парламент до 24 марта, на что она ответила согласием.
Независимая самодостаточная страна
Твердо и чётко
Независимая самодостаточная страна
Твердо и чётко
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 12:40
Цитата:
Такая картинка могла быть сгенерирована по твоему запросу:
Как настоящая
[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 13:43]
abaika95:
Независимая самодостаточная страна
Независимая самодостаточная страна
Такая картинка могла быть сгенерирована по твоему запросу:
Как настоящая
[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 13:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 12:48
Цитата:
Народ их не приглашал
Токаев прогнулся под Россию
Тем самым Россия только ещё хуже сделала
Народ теперь ненавидит Россию за их помощь в деле защиты назика
Распространяй эту картинку дальше)
Развивай русофобию ты же русофоб я давно это понял)
maxsaf:
Такая картинка могла быть сгенерирована по твоему запросу:
Такая картинка могла быть сгенерирована по твоему запросу:
Народ их не приглашал
Токаев прогнулся под Россию
Тем самым Россия только ещё хуже сделала
Народ теперь ненавидит Россию за их помощь в деле защиты назика
Распространяй эту картинку дальше)
Развивай русофобию ты же русофоб я давно это понял)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 13:22
Наверное Рождество действует! Нет настоящего запала и подколки какие то вялые! Вы уж сегодня передохните, праздник всё же, а завтра в бой с новыми силами!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 13:28
Цитата:
А меня ещё и с днем рождения.
Небольшой праздничный обед без алкоголя. С морковный соком и польской уткой(возможно она у них и китайская))
[Исправлено: Vit, 07.01.2025 - 13:29]
saba:Спасибо. Присоединяюсь тоже. Всех православных с рождеством.
А меня ещё и с днем рождения.
Небольшой праздничный обед без алкоголя. С морковный соком и польской уткой(возможно она у них и китайская))
[Исправлено: Vit, 07.01.2025 - 13:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3490
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 14:47
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 16:10
С днём рождения,Vit!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 16:56
Цитата:
Виталий, всё колесишь, по проклятой для некоторых Европе. Поздравляю с днём рождения, пусть сбываются все твои мечты и исполняются желания, желаю крепкого здоровья, счастья!
Vit:
А меня ещё и с днем рождения.
Небольшой праздничный обед без алкоголя. С морковный соком и польской уткой(возможно она у них и китайская))
А меня ещё и с днем рождения.
Небольшой праздничный обед без алкоголя. С морковный соком и польской уткой(возможно она у них и китайская))
Виталий, всё колесишь, по проклятой для некоторых Европе. Поздравляю с днём рождения, пусть сбываются все твои мечты и исполняются желания, желаю крепкого здоровья, счастья!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42800
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 17:28
День рождение в Рождественскую ночь, круто
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