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Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
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Я робот(Пользователи)
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Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
Отправлено: 07.01.25 - 15:45
Вплотную сталкивался с докторской диссертацией, в которой на 100% все высосано из пальца. И таких множество. В итоге должности, от которых зависит благополучие страны, нередко занимаются личностями с исходно сомнительным прошлым.
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(Полноправные пользователи)
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Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука:...
Отправлено: 07.01.25 - 15:45
Цитата:
Это даже теоретически невозможно. Большинство рождается весьма средних способностей, все в рамках нормального распределения.
Цитата:
Да никак. Радоваться жизни и наслаждаться справедливостью. Ну не зарастают кости на сорок процентов быстрее и хорошо. Отдал сына вместо врачей костоправам - замечательно. Взяли на работу гомеопата вообще отлично.
Есть весомые подозрения, что вообще люди рождаются одинаково талантливыми
Это даже теоретически невозможно. Большинство рождается весьма средних способностей, все в рамках нормального распределения.
Цитата:
Так как быть?
Да никак. Радоваться жизни и наслаждаться справедливостью. Ну не зарастают кости на сорок процентов быстрее и хорошо. Отдал сына вместо врачей костоправам - замечательно. Взяли на работу гомеопата вообще отлично.
(Полноправные пользователи)
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- 594
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука:...
Отправлено: 07.01.25 - 16:08
Да! Автор прав, поскольку в какой-то части справедливость мы видели при социализме, а сейчас при народившемся капитализме этого нет! Только в справедливом обществе, где царит Закон и порядок, нужно тщательное выявление и отбор талантов, особенно по научно-технической части, а не в области демагогии, плюрализма, философии, демократии! Все сейчас понимают, кто сотворил мир, людей, деньги, войны, кто принудил соблюдать религию, основанную на обычаях человеческих особей, все знают, что такое мифы, басни, сказки, все знают, для чего существует политика, типа народ и партия едины! Поэтому в гос-ве, которое борется с коррупцией ввиде штрафа или максимальный срок до 12 лет, никогда факты изложенные в вашей статье, не реализуются! Сначала, в стране, нужно восстановить справедливость, основанную на Законе и навести порядок во всех структурах, при этом ввести жесткое наказание к коррупционерам, которые своими преступными действиями не дают развиваться гос-ву, чтобы оно гордилось своими достижениями в области науки и техники! Поэтому у нас при отсутствии справедливости, безответственности, явном саботаже, в гос-ве все чужое, купленное или привезенное, потому что коррупционеры своими действиями и бездействиями сдерживали и сдерживают рост справедливости в стране, нарушая законы страны и отрицая порядок, ответственность за содеянное! Вы правы " Нужен хирургический радикализм!" Без него никак! Сколько не говори халва, во рту слаще не станет!
Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
Отправлено: 07.01.25 - 16:37
Цитата:
Каким образом демагогия и философия оказались вместе?
Это же как надо не любить знания и науку!
Ну а остальное уже знакомое "Всех сначала расстрелять, а потом на кол с шипами, чтобы побольнее!"
абике:
области демагогии, плюрализма, философии, демократии!
области демагогии, плюрализма, философии, демократии!
Каким образом демагогия и философия оказались вместе?
Это же как надо не любить знания и науку!
Ну а остальное уже знакомое "Всех сначала расстрелять, а потом на кол с шипами, чтобы побольнее!"
Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
Отправлено: 07.01.25 - 16:38
И это будет Справедливое государство по Абике!
Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
Отправлено: 07.01.25 - 16:40
Немного мракобесия никогда не повредит?
Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука: финансовая черная дыра и армия серых кардиналов
Отправлено: 07.01.25 - 16:40
Да и книги ещё сжечь как источник демагогии!
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 42800
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Отечественное образование и наука:...
Отправлено: 07.01.25 - 16:47
Цитата:
Конечно какой то абсурд озвучен или может это сарказм над якобы Богом..
Как бы оттолкнув генетику, айкью там и прочие радости типа грудного молока от матери и отцовской любви либо порки..
Талант, например Гата Камский, ну раскрыт еще в детстве, как и многие другие и как они повлияли хоть на что то?
А Павел Коноплев, талант, которого раскрыли и который умер в психушке?
А спившаяся Турбина?
Может не совсем то и надо раскрывать тайны мозга у неокрепших психикой детей?
Конечно, яркий пример у Константина Новоселова, но опять же, талант молодого физика не пригодился в его стране и раскрылся в полной мере только на Западе, где он нужен.
А потому раскроешь ты сейчас человека или нет, если рано его раскрыть и он тут никому не нужен будет, он либо сопьется, либо свалит..
Есть весомые подозрения, что вообще люди рождаются одинаково талантливыми, ибо всевышний не может быть несправедлив. Одному он дарует талант математика, другому – столяра, третьему – менеджера… Но, сотворив нас равными, он затем совершил ошибку, доверив раскрытие своего дара простым смертным. Основной задачей школьного образования должна быть раскрытие таланта ребенка. Даже не обучение и воспитание, а именно раскрытие таланта
Конечно какой то абсурд озвучен или может это сарказм над якобы Богом..
Как бы оттолкнув генетику, айкью там и прочие радости типа грудного молока от матери и отцовской любви либо порки..
Талант, например Гата Камский, ну раскрыт еще в детстве, как и многие другие и как они повлияли хоть на что то?
А Павел Коноплев, талант, которого раскрыли и который умер в психушке?
А спившаяся Турбина?
Может не совсем то и надо раскрывать тайны мозга у неокрепших психикой детей?
Конечно, яркий пример у Константина Новоселова, но опять же, талант молодого физика не пригодился в его стране и раскрылся в полной мере только на Западе, где он нужен.
А потому раскроешь ты сейчас человека или нет, если рано его раскрыть и он тут никому не нужен будет, он либо сопьется, либо свалит..
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