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Есть весомые подозрения, что вообще люди рождаются одинаково талантливыми, ибо всевышний не может быть несправедлив. Одному он дарует талант математика, другому – столяра, третьему – менеджера… Но, сотворив нас равными, он затем совершил ошибку, доверив раскрытие своего дара простым смертным. Основной задачей школьного образования должна быть раскрытие таланта ребенка. Даже не обучение и воспитание, а именно раскрытие таланта

Цитата:Конечно какой то абсурд озвучен или может это сарказм над якобы Богом..Как бы оттолкнув генетику, айкью там и прочие радости типа грудного молока от матери и отцовской любви либо порки..Талант, например Гата Камский, ну раскрыт еще в детстве, как и многие другие и как они повлияли хоть на что то?А Павел Коноплев, талант, которого раскрыли и который умер в психушке?А спившаяся Турбина?Может не совсем то и надо раскрывать тайны мозга у неокрепших психикой детей?Конечно, яркий пример у Константина Новоселова, но опять же, талант молодого физика не пригодился в его стране и раскрылся в полной мере только на Западе, где он нужен.А потому раскроешь ты сейчас человека или нет, если рано его раскрыть и он тут никому не нужен будет, он либо сопьется, либо свалит..