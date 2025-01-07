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Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
Отправлено: 07.01.25 - 10:14
Наши читатели столкнулись с неразрешимым противоречием в правилах регистрации юридических лиц. Представьте, что на общем собрании ОСИ или какого-нибудь общества, скажем, дачного, вы переизбираете председателя. Так ли просто внести изменения в документы?
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(Полноправные пользователи)
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- Хрустанай
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- 04.02.13
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Re: Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере...
Отправлено: 07.01.25 - 10:14
Не проще было новое ОО создать из тех же членов дачного общества? И дальше уже вести судебные тяжбы по ликвидации старого
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
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- 91
Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
Отправлено: 07.01.25 - 14:13
Никакое судебное решение не нужно, никакие ключи ЭЦП юридического лица не нужны (так как таких нет, они все персональные, но с привязкой к организации). Изменение руководителя в ОО носит уведомительный характер органов юстиции.
Совершенно недавно вносили так изменения в регистрационные данные и также общественного объединения.
Вновь избранный председатель внести изменения в отношении самого себя не может. Секретарь общего собрания заходит в свой личный кабинет физического лица на портале Egov в раздел "Бизнесу".
Далее: регистрация и развитие бизнеса - Регистрация и ликвидация бизнеса - Уведомление об изменении руководителя - Назначение руководителя юридического лица за исключением государственного учреждения - БИН ОО - Ввести реквизиты протокола общего собрания ОО - ИИН избранного председателя (нового руководителя) - ИИН председателя общего собрания - ИИН секретаря общего собрания - Загружаем на портал протокол - Отметить "кворум соблюдён" и др. Подписать ЭЦП секретаря общего собрания. И отправить.
Далее органы юстиции вносят изменения в регистрационные данные и после их внесения вновь избранный председатель ОО (не путать с председателем общего собрания ОО) может получить новые ключи ЭЦП первого руководителя ОО. Далее на портале НУЦ РК вновь избранный председатель заходит по новым ключам в личный кабинет и отзывает прежние ключи, выданные сотрудникам ОО.
И если предыдущий председатель не согласен с решением общего собрания, то соответственно он его и может оспорить в суде. А вот вновь избранному председателю нет никакой необходимости подавать иск в суд, так как он то не оспаривает решение общего собрание. Просто уполномоченным органом, высшим органом в ОО, также по избранию председателя ОО является именно общее собрание членов ОО - и секретарь общего собрания как ответственное лицо и именно уполномоченного высшего руководящего органа уведомляет юстицию - и нет вопросов.
Мнение предыдущего председателя не имеет никакого значения, в случае его несогласия с решением общего собрания, то он просто может сходить в суд. А вот препятствия чинить для получения ключей ЭЦП вновь избранным председателем предыдущий никак не может. Такая функция отсутствует сразу после того, как секретарь общего собрания направляет уведомление с протоколом собрания в юстицию.
Проверено на практике!
В общем, тут герои этой всей истории заняты полной и откровенной ерундой - вот зачем новому председателю ОО старые ключи предыдущего председателя?
[Исправлено: EvilWizard, 07.01.2025 - 17:34]
Совершенно недавно вносили так изменения в регистрационные данные и также общественного объединения.
Вновь избранный председатель внести изменения в отношении самого себя не может. Секретарь общего собрания заходит в свой личный кабинет физического лица на портале Egov в раздел "Бизнесу".
Далее: регистрация и развитие бизнеса - Регистрация и ликвидация бизнеса - Уведомление об изменении руководителя - Назначение руководителя юридического лица за исключением государственного учреждения - БИН ОО - Ввести реквизиты протокола общего собрания ОО - ИИН избранного председателя (нового руководителя) - ИИН председателя общего собрания - ИИН секретаря общего собрания - Загружаем на портал протокол - Отметить "кворум соблюдён" и др. Подписать ЭЦП секретаря общего собрания. И отправить.
Далее органы юстиции вносят изменения в регистрационные данные и после их внесения вновь избранный председатель ОО (не путать с председателем общего собрания ОО) может получить новые ключи ЭЦП первого руководителя ОО. Далее на портале НУЦ РК вновь избранный председатель заходит по новым ключам в личный кабинет и отзывает прежние ключи, выданные сотрудникам ОО.
И если предыдущий председатель не согласен с решением общего собрания, то соответственно он его и может оспорить в суде. А вот вновь избранному председателю нет никакой необходимости подавать иск в суд, так как он то не оспаривает решение общего собрание. Просто уполномоченным органом, высшим органом в ОО, также по избранию председателя ОО является именно общее собрание членов ОО - и секретарь общего собрания как ответственное лицо и именно уполномоченного высшего руководящего органа уведомляет юстицию - и нет вопросов.
Мнение предыдущего председателя не имеет никакого значения, в случае его несогласия с решением общего собрания, то он просто может сходить в суд. А вот препятствия чинить для получения ключей ЭЦП вновь избранным председателем предыдущий никак не может. Такая функция отсутствует сразу после того, как секретарь общего собрания направляет уведомление с протоколом собрания в юстицию.
Проверено на практике!
В общем, тут герои этой всей истории заняты полной и откровенной ерундой - вот зачем новому председателю ОО старые ключи предыдущего председателя?
[Исправлено: EvilWizard, 07.01.2025 - 17:34]
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 91
Re: Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере...
Отправлено: 07.01.25 - 14:19
Таким образом, забрать ключи ЭЦП через суд невозможно, так как все ключи юридических лиц персональные именные. И ни один суд не заставит передать именные персональные ключи прежнего председателя вновь избранному.
(Полноправные пользователи)
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- 594
Re: Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере...
Отправлено: 07.01.25 - 16:36
Цитата:
Все верно! Ерунда называется получить деньги на неграмотности многих!
EvilWizard:
И ни один суд не заставит передать именные персональные ключи прежнего председателя вновь избранному.
И ни один суд не заставит передать именные персональные ключи прежнего председателя вновь избранному.
Все верно! Ерунда называется получить деньги на неграмотности многих!
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