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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 66 из 66«1...646566
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 09:12
#976
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Смотрел радио Свобода, комментарий россиянина:"Я из Сибири и у меня нет газа. Всё нормально. Россия сила!"
Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25966
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 09:22
#977
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Цитата:
saba:
Смотрел радио Свобода, комментарий россиянина:"Я из Сибири и у меня нет газа. Всё нормально. Россия сила!" Так и не понял,это был сарказм или истинное убеждение

Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти" :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 10:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 11:12
#978
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Цитата:
maxsaf:
Тут похожие комментарии попадаются, что-то типа: "Я из Казахстана, ем халяльные свиные ушки, потому что мой напарник косит под психолога, вместо того, чтобы баранов пасти"

Это как ответ на ежегодный парад коментов от поуеховших

Я казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не завели))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25966
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 11:47
#979
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Цитата:
abaika95:
Я казахстанский беженец сбежал в Канаду от злых казахов и строю их себя жертву режима, когда на деле просто проворовался на госзакупках и убежал чтобы дело не завели))

Зачем ты сны рассказываешь? Теперь не сбудется :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 12:08
#980
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Джастин Трюдо попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (ее назначила королева Великобритании) не распускать канадский парламент до 24 марта, на что она ответила согласием.

Независимая самодостаточная страна
Твердо и чётко
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25966
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 12:40
#981
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Цитата:
abaika95:
Независимая самодостаточная страна


Такая картинка могла быть сгенерирована по твоему запросу:



Как настоящая :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2025 - 13:43]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17384
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 12:48
#982
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Цитата:
maxsaf:
Такая картинка могла быть сгенерирована по твоему запросу:

Народ их не приглашал
Токаев прогнулся под Россию
Тем самым Россия только ещё хуже сделала
Народ теперь ненавидит Россию за их помощь в деле защиты назика
Распространяй эту картинку дальше)
Развивай русофобию ты же русофоб я давно это понял)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6638
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 13:22
#983
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Наверное Рождество действует! Нет настоящего запала и подколки какие то вялые! Вы уж сегодня передохните, праздник всё же, а завтра в бой с новыми силами!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 13:28
#984
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Цитата:
saba:
Спасибо. Присоединяюсь тоже. Всех православных с рождеством.

А меня ещё и с днем рождения.

Небольшой праздничный обед без алкоголя. С морковный соком и польской уткой(возможно она у них и китайская))



[Исправлено: Vit, 07.01.2025 - 13:29]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3490
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 14:47
#985
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Вит, с днем рождения! Пусть у тебя все будет хорошо!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 16:10
#986
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С днём рождения,Vit!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 16:56
#987
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Цитата:
Vit:
А меня ещё и с днем рождения.
Небольшой праздничный обед без алкоголя. С морковный соком и польской уткой(возможно она у них и китайская))


Виталий, всё колесишь, по проклятой для некоторых Европе. Поздравляю с днём рождения, пусть сбываются все твои мечты и исполняются желания, желаю крепкого здоровья, счастья!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42800
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.01.25 - 17:28
#988
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День рождение в Рождественскую ночь, круто
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