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≡ Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50870
Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
Отправлено: 07.01.25 - 10:14
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Наши читатели столкнулись с неразрешимым противоречием в правилах регистрации юридических лиц. Представьте, что на общем собрании ОСИ или какого-нибудь общества, скажем, дачного, вы переизбираете председателя. Так ли просто внести изменения в документы?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
608
Re: Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере...
Отправлено: 07.01.25 - 10:14
#1
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Не проще было новое ОО создать из тех же членов дачного общества? И дальше уже вести судебные тяжбы по ликвидации старого
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
91
Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
Отправлено: 07.01.25 - 14:13
#2
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Никакое судебное решение не нужно, никакие ключи ЭЦП юридического лица не нужны (так как таких нет, они все персональные, но с привязкой к организации). Изменение руководителя в ОО носит уведомительный характер органов юстиции.

Совершенно недавно вносили так изменения в регистрационные данные и также общественного объединения.

Вновь избранный председатель внести изменения в отношении самого себя не может. Секретарь общего собрания заходит в свой личный кабинет физического лица на портале Egov в раздел "Бизнесу".

Далее: регистрация и развитие бизнеса - Регистрация и ликвидация бизнеса - Уведомление об изменении руководителя - Назначение руководителя юридического лица за исключением государственного учреждения - БИН ОО - Ввести реквизиты протокола общего собрания ОО - ИИН избранного председателя (нового руководителя) - ИИН председателя общего собрания - ИИН секретаря общего собрания - Отметить "кворум соблюдён" и др. Подписать ЭЦП секретаря общего собрания. И отправить.

Далее органы юстиции вносят изменения в регистрационные данные и после их внесения вновь избранный председатель ОО (не путать с председателем общего собрания ОО) может получить новые ключи ЭЦП первого руководителя ОО. Далее на портале НУЦ РК вновь избранный председатель заходит по новым ключам в личный кабинет и отзывает прежние ключи, выданные сотрудникам ОО.

И если предыдущей председатель не согласен с решением общего собрания, то соответственно он его и может оспорить в суде. А вот вновь избранному председателю нет никакой необходимости подавать иск в суд, так как он то не оспаривает решение общего собрание. Просто уполномоченным органом по избранию председателя ОО является общее собрание - секретарь общего собрания как ответственное лицо уполномоченного органа уведомляет юстицию и нет вопросов. Проверено на практике!

В общем, герои истории тут заняты полной ерундой.

[Исправлено: EvilWizard, 07.01.2025 - 14:23]
Профайл
E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
91
Re: Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере...
Отправлено: 07.01.25 - 14:19
#3
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Таким образом, забрать ключи ЭЦП через суд невозможно, так как все ключи юридических лиц персональные именные. И ни один суд не заставит передать именные персональные ключи прежнего председателя вновь избранному.
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