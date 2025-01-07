Как забрать ключи ЭЦП через суд? Изучаем вопрос на примере одного из дачных обществ Костаная
Отправлено: 07.01.25 - 14:13
Никакое судебное решение не нужно, никакие ключи ЭЦП юридического лица не нужны (так как таких нет, они все персональные, но с привязкой к организации). Изменение руководителя в ОО носит уведомительный характер органов юстиции.
Совершенно недавно вносили так изменения в регистрационные данные и также общественного объединения.
Вновь избранный председатель внести изменения в отношении самого себя не может. Секретарь общего собрания заходит в свой личный кабинет физического лица на портале Egov в раздел "Бизнесу".
Далее: регистрация и развитие бизнеса - Регистрация и ликвидация бизнеса - Уведомление об изменении руководителя - Назначение руководителя юридического лица за исключением государственного учреждения - БИН ОО - Ввести реквизиты протокола общего собрания ОО - ИИН избранного председателя (нового руководителя) - ИИН председателя общего собрания - ИИН секретаря общего собрания - Отметить "кворум соблюдён" и др. Подписать ЭЦП секретаря общего собрания. И отправить.
Далее органы юстиции вносят изменения в регистрационные данные и после их внесения вновь избранный председатель ОО (не путать с председателем общего собрания ОО) может получить новые ключи ЭЦП первого руководителя ОО. Далее на портале НУЦ РК вновь избранный председатель заходит по новым ключам в личный кабинет и отзывает прежние ключи, выданные сотрудникам ОО.
И если предыдущей председатель не согласен с решением общего собрания, то соответственно он его и может оспорить в суде. А вот вновь избранному председателю нет никакой необходимости подавать иск в суд, так как он то не оспаривает решение общего собрание. Просто уполномоченным органом по избранию председателя ОО является общее собрание - секретарь общего собрания как ответственное лицо уполномоченного органа уведомляет юстицию и нет вопросов. Проверено на практике!
В общем, герои истории тут заняты полной ерундой.
[Исправлено: EvilWizard, 07.01.2025 - 14:23]