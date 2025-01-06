Отправлено: - 22:22

Skeptic:

Если вы понимаете, о чём

Цитата:Да я то понимаю, если мы с Вами в вопросах внешней политики не сходимся, то во внутренней я думаю мы на одной стороне!Я думаю, что если г-н Абиль переориентируется и будет доносить наши мысли хотя бы до других депутатов и отстаивать разумные наши интересы перед правительством уже будет плюс и ему и нам!