Отправлено: - 00:18

maxsaf:

Получается, что ЛДНР такие же украинцы, ближе к Европе, с твоих же слов

maxsaf:

Выходит, что это украинец, который ближе к Европе, под русского косит

Цитата:ЕстественноЛДНР это украинцы которых захватила РоссияХотели там люди на убой идти ради путина в 2014? Да нафиг им это надо,они просто хотели экономической автономии перед Киевом оставшись в составе Украины а их взяли и кинули подыхать одними из первых в 2022А теперь на их место таджиков заселяютЦитата:Это русский котрый косит под украинца ради мест в садике