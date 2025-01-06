maxsaf: Получается, что ЛДНР такие же украинцы, ближе к Европе, с твоих же слов
Естественно ЛДНР это украинцы которых захватила Россия Хотели там люди на убой идти ради путина в 2014? Да нафиг им это надо,они просто хотели экономической автономии перед Киевом оставшись в составе Украины а их взяли и кинули подыхать одними из первых в 2022 А теперь на их место таджиков заселяют Цитата:
maxsaf: Выходит, что это украинец, который ближе к Европе, под русского косит
Это русский котрый косит под украинца ради мест в садике
maxsaf: Так это ж Украина отказалась давать автономию, и предопределила судьбу своих сограждан.
Вот Россия пусть выведет свои войска тогда можно разговаривать А пока так то и Курская область сейчас об автономии говорить может Даст ей Россия автономию? Цитата:
saba: Кто хотел Гиркин?
Местные бандитские элиты типа плотницких, Захарченок и остальных Бандитов поддерживала и продвигала Россия вплоть до вооруженной помощи Сама их потом же и убила поняв что Киев не пойдет на то чтобы создавать автономию с чужой армией у себя в стране Лохи сделали свое дело-лохов и убили Цитата:
saba: Для этого нужно было переделывать устройство Украины,как государства, из унитарного в федерацию. Этого очень добивалась Россия с 2014 года!
Если бы Киев пошел на этот бред у России дальше бы зачесалось откусывать куски от Украины на правах самоопределения автономий (якобы) Киев поступил правильно На х. Послал Россию с ее минскими соглашениями
Теперь Россия агрессор по любому международному праву и никто за ней территории Украины никогда не признает хотя в 2014 ещё был шанс на какие-то договоренности хотя бы по Крыму.
Читаю комментарии российских пользователей и дико становится! Сидят и обсуждают, как правильно общаться с родственниками,насмотревшихся телевизора, чтобы те их не сдали власти! Ау это же родственники! Другие жалуются на душность общения, что искренне разговаривать с кем то, можно только в интернете. Но его всё ограничивают и ограничивают. Мне интересно наши форумные патриоты Путина (не России) вот этого хотят? Или это просто вынужденная мера, победим, потом всё вернётся?
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Об этом сообщает ТАСС. Трюдо собирается покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Он поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям. Политик также подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания нового руководителя.
Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать