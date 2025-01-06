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≡ Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50869
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 15:49
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Доктор исторических наук, автор более 200 научных публикаций профессор Абиль стал известен инициативной перевода всех регионов Казахстана в единый часовой пояс. Вы можете задать учёному и политику вопрос до полудня 7 января в комментариях.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1942
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 20:36
#15
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Цитата:
saba:
наши депутаты типа круглого стола устроят

...

...
Звоните в городской/областной "Аманат", записывайтесь.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1942
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 20:37
#16
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Цитата:
saba:
Последний кусок хлеба

...
"Не хлебом единым жив человек."
Если вы понимаете, о чём я...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1621
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 20:47
#17
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есть ли какие планы по развитию в городе экологичного транспорта?

а то постоянно закупаем каждый год какие-то ютонги и т.п. они ж на бензине, или дизеле, неважно. Они КОПТЯТ. плюс коптит легковушная армия налево и направо.

ЭЛЕКТРОБУСЫ КОГДА?
ушатали в свое время троллейбусную сеть, это конечно, безвозвратно.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1621
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 20:56
#18
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добавлю:
планомерно идет вырубка деревьев под эгидой "обрезки"
Это постоянно ухудшает экологию
такое чувство, что надо довести до крайности обстановку, а потом "бороться за восстановление всеми средствами"
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1621
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 21:29
#19
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и предложение:
запретите стоянки на Алтынсарина от Тарана до Гоголя
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6629
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 22:22
#20
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Цитата:
Skeptic:
Если вы понимаете, о чём

Да я то понимаю, если мы с Вами в вопросах внешней политики не сходимся, то во внутренней я думаю мы на одной стороне!
Я думаю, что если г-н Абиль переориентируется и будет доносить наши мысли хотя бы до других депутатов и отстаивать разумные наши интересы перед правительством уже будет плюс и ему и нам!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6629
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 22:27
#21
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У меня лично много вопросов и претензий, но я ограничился теми , которые задал, потому что считаю их основополагающими для себя. Если власть реально будет принадлежать Акиму города, которого реально,а не фиктивно будут выбирать жители города, тогда и те вопросы, которые задаёт сейчас Электро, можно будет задавать тому, кто их будет решать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6629
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 22:31
#22
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Если правительство будет через постоянные запросы депутатов будет объяснять хотя бы основные свои шаги и будет говорить на общедоступном языке, то нынешнего невнятного и некомпетентного правительства не будет!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6629
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 22:35
#23
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Третий мой вопрос почти теряет свою актуальность при решении первых двух, но для этого нужны сильные депутаты опирающиеся на народ и свою партию! А сейчас они смотрят только на руководителей своей партии по чьим спискам они избираются, а те в свою очередь смотрят на АП. Поэтому нужен новый Закон о выборах депутатов Мажилиса и Сената
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