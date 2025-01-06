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≡ Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50869
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 15:49
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Доктор исторических наук, автор более 200 научных публикаций профессор Абиль стал известен инициативной перевода всех регионов Казахстана в единый часовой пояс. Вы можете задать учёному и политику вопрос до полудня 7 января в комментариях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42795
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 15:49
#1
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Прям рождественский прикол получается!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7330
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 16:21
#2
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Несколько мне известно,Верховный Совет депутатов СССР и Союзных Республик замениышии собой парламент не заседал круглый год,а только собирался на сессию два раза в год. В остальном время года депутаты работали у себя в коллективе и на общ началах вели прием граждан при исполкомах на местах. Какая необходимость заседать круглый год,когда ключевые проблемы решают в АП.?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7330
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 16:26
#3
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Есть ли перспектива перейти на парламентское управление,упразднив должность президента, тем самым не будет автократии? Почему бы не оставить две конкурирующие партии,а карманные и ручные искусственно созданные партии вообще не разогнать?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7330
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 16:34
#4
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Когда парламент страны как Верховная власть избранная народом проведет анализ тридцати лет правлению первым президентом Назарбаевым, почему не принимает закон про подхалимаж и запрете раз и навсегда хвалить чиновникам друг друга и персональную ответственность за подобное деяние
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
660
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 06.01.25 - 16:48
#5
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не знаю, в его ли этот вопрос компетенции, но все таки задам, может он в состоянии как то повлиять на его решение. Намерены ли власти и руководство КТЖ возобновить пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Костанай-Челябинск-Екатеринбург-Москва-С.Петербург?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6623
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 17:08
#6
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1.Будут ли менять Закон о местном самоуправлении в связи с продолжающимися выборами местных Акимов?
2.Как оценить профессионализм правительства и чиновников на местах, когда они не разговаривают с населением и не объясняют свои решения?
3.Как так получается, что депутаты критикуют предложения правительства, а потом оказывается, что поддержка законопроекта правительства почти 100 процентов?
4. Нужно ли менять Закон о выборах в Мажилис и Сенат или всё оставить как сейчас?

[Исправлено: saba, 06.01.2025 - 18:23]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6623
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 17:22
#7
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Ещё один вопрос:
Оценивают ли как то депутаты эффективность премьер министра перед утверждением.
Каким образом генерала самой неэффективной службы такой как Антикор утвердили.
Эффективность такой службы не оценивается количеством посадок чиновников, а степенью привлекательности коррупции на госслужбе. За десятилетия работы Антикора ситуация не изменилась, а нормальная инициатива перспективных работников задушена на корню!
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