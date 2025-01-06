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Просто идет геноцид народа

у нас в разработке 23 ПДП"! Хотят весь город уничтожить, а людям куда?! Кто-то последние деньги отдал, чтобы тут жить!

спросили почему прокурор не защищала в суде их интересы

Цитата:Вам бабки за ваши дома дают а не в газовых камерах сжигают,как то уж больно вольно начали понятием геноцид бросатьсяНадо уже и за такое наказыватьЦитата:Пдп это стройка для ещё более большего количества людейА вы требуйте от застройщика квартиры себе в новых домах на месте вашихЛибо большие выплаты за компенсацию в переездеЦитата:Прокурор отслеживает чтобы люди жили по законуИнтересы части граждан в коммерческом споре должен защищать адвокат