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≡ Курьеры по доставке еды теперь обязаны иметь медкнижку в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50869
Курьеры по доставке еды теперь обязаны иметь медкнижку в Казахстане
Отправлено: 06.01.25 - 15:51
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Стандарт по доставке продукции общественного питания по заказам потребителей был разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии. Он вступил в действие с 1 января 2025 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42795
Re: Курьеры по доставке еды теперь обязаны иметь медкнижку в...
Отправлено: 06.01.25 - 15:51
#1
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Значит все таки есть разница, харкнуть в бюргер или его под подмышкой пожмякать?
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