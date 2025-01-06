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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17379
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.25 - 00:18
#961
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Цитата:
maxsaf:
Получается, что ЛДНР такие же украинцы, ближе к Европе, с твоих же слов

Естественно
ЛДНР это украинцы которых захватила Россия
Хотели там люди на убой идти ради путина в 2014? Да нафиг им это надо,они просто хотели экономической автономии перед Киевом оставшись в составе Украины а их взяли и кинули подыхать одними из первых в 2022
А теперь на их место таджиков заселяют
Цитата:
maxsaf:
Выходит, что это украинец, который ближе к Европе, под русского косит

Это русский котрый косит под украинца ради мест в садике
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25960
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.25 - 02:57
#962
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Цитата:
abaika95:
Да нафиг им это надо,они просто хотели экономической автономии перед Киевом оставшись в составе Украины

Так это ж Украина отказалась давать автономию, и предопределила судьбу своих сограждан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.25 - 09:55
#963
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Цитата:
abaika95:
просто хотели экономической автономии

Кто хотел Гиркин?Цитата:
maxsaf:
Украина отказалась давать автономию, и предопределила судьбу своих сограждан.

Для этого нужно было переделывать устройство Украины,как государства, из унитарного в федерацию. Этого очень добивалась Россия с 2014 года!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17379
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.25 - 10:25
#964
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Цитата:
maxsaf:
Так это ж Украина отказалась давать автономию, и предопределила судьбу своих сограждан.

Вот Россия пусть выведет свои войска тогда можно разговаривать
А пока так то и Курская область сейчас об автономии говорить может
Даст ей Россия автономию? Цитата:
saba:
Кто хотел Гиркин?

Местные бандитские элиты типа плотницких, Захарченок и остальных
Бандитов поддерживала и продвигала Россия вплоть до вооруженной помощи
Сама их потом же и убила поняв что Киев не пойдет на то чтобы создавать автономию с чужой армией у себя в стране
Лохи сделали свое дело-лохов и убили
Цитата:
saba:
Для этого нужно было переделывать устройство Украины,как государства, из унитарного в федерацию. Этого очень добивалась Россия с 2014 года!

Если бы Киев пошел на этот бред у России дальше бы зачесалось откусывать куски от Украины на правах самоопределения автономий (якобы)
Киев поступил правильно
На х. Послал Россию с ее минскими соглашениями

Теперь Россия агрессор по любому международному праву и никто за ней территории Украины никогда не признает хотя в 2014 ещё был шанс на какие-то договоренности хотя бы по Крыму.

Путин делает всё чтобы было хуже России и русским
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6621
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.01.25 - 13:36
#965
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Читаю комментарии российских пользователей и дико становится! Сидят и обсуждают, как правильно общаться с родственниками,насмотревшихся телевизора, чтобы те их не сдали власти! Ау это же родственники!
Другие жалуются на душность общения, что искренне разговаривать с кем то, можно только в интернете. Но его всё ограничивают и ограничивают.
Мне интересно наши форумные патриоты Путина (не России) вот этого хотят? Или это просто вынужденная мера, победим, потом всё вернётся?
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