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≡ «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50866
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 14:18
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На этой теме он отдельно остановился, подводя итоги 2024 года и рассказывая о перспективах областного центра. 30 декабря прошла встреча Марата ЖУНДУБАЕВА с активом города.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6342
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 06.01.25 - 12:31
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
Главное, чтобы чинуши и проектировщики, не сделали так, как говорил В.С.Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Беговую дорожку, круг 400 метров, следует оставить, это мировой стандарт, это даже капилот понимает (ниже сгенерировал), также бывалые тренера мне говорили, что там ровно 400 метров.


Цитата:
simkst:
До ремонта там круг был 400 м сейчас меньше


Сходил и осмотрел, визуально территория не уменьшилась, точно пока определить невозможно. Скорее всего, 400 метровый круг остался. Когда снег растает, тогда можно будет определить, у меня на шоссейном вело, откалиброванный по колесу датчик установлен.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6342
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 06.01.25 - 12:39
#31
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - а разглядел, Парк Победы, ещё можно зелёным назвать, а что с центральным парком не так, я не знаю. С гугла плохо видно.


Если не ошибаюсь в Центральном парке деревья, как росли, так и растут десятки лет, более 40 лет точно. Помнится при этом, как его на форуме знатоки называют, а Святоше или правильно наверное Святом Сергие оттуда птиц убрали, лебедей и уток, позже чудо фонтан заработал с элементами типа лазера, короче переливается и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 06.01.2025 - 13:51]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.01.2025 - 13:54]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6342
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 06.01.25 - 12:48
#32
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Лично мне нравится, как работают подрядчики на набережной по улице Гашека, поэтапно, ежегодно высаживаются новые разные деревья, кустарники, укладывают какие-то камешки большие и маленькие, в сезон постоянно растут цветы и.т.д. Любо-дорого смотреть, как всё преобразовывается, в общем молодцы! Ну и зимой нормально чистят дорожки, по которым прогуливаются граждане, сам там частенько бегаю, самый главный приоритет, на мой взгляд, практически отсутствует загазованность.
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