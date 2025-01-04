Отправлено: - 12:31

Kairat stayer:

Главное, чтобы чинуши и проектировщики, не сделали так, как говорил В.С.Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Беговую дорожку, круг 400 метров, следует оставить, это мировой стандарт, это даже капилот понимает (ниже сгенерировал), также бывалые тренера мне говорили, что там ровно 400 метров.

simkst:

До ремонта там круг был 400 м сейчас меньше

Цитата:Цитата:Сходил и осмотрел, визуально территория не уменьшилась, точно пока определить невозможно. Скорее всего, 400 метровый круг остался. Когда снег растает, тогда можно будет определить, у меня на шоссейном вело, откалиброванный по колесу датчик установлен.