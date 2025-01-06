Цитата:
maxsaf:
Так это ж Украина отказалась давать автономию, и предопределила судьбу своих сограждан.
Вот Россия пусть выведет свои войска тогда можно разговаривать
А пока так то и Курская область сейчас об автономии говорить может
Даст ей Россия автономию? Цитата:
saba:
Кто хотел Гиркин?
Местные бандитские элиты типа плотницких, Захарченок и остальных
Бандитов поддерживала и продвигала Россия вплоть до вооруженной помощи
Сама их потом же и убила поняв что Киев не пойдет на то чтобы создавать автономию с чужой армией у себя в стране
Лохи сделали свое дело-лохов и убили
Цитата:
saba:
Для этого нужно было переделывать устройство Украины,как государства, из унитарного в федерацию. Этого очень добивалась Россия с 2014 года!
Если бы Киев пошел на этот бред у России дальше бы зачесалось откусывать куски от Украины на правах самоопределения автономий (якобы)
Киев поступил правильно
На х. Послал Россию с ее минскими соглашениями
Теперь Россия агрессор по любому международному праву и никто за ней территории Украины никогда не признает хотя в 2014 ещё был шанс на какие-то договоренности хотя бы по Крыму.
Путин делает всё чтобы было хуже России и русским