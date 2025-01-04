Отправлено: - 09:47

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Ну так откройте просто Google Maps карты и сами посмотрите. Как выглядит Костанай при увеличении, и как выглядит, например район Штутгарта при таком же увеличении. В Костанае, я зелени как то вообще, от слова совсем не увидел, не говоря о парках. ПС - а разглядел, Парк Победы, ещё можно зелёным назвать, а что с центральным парком не так, я не знаю. С гугла плохо видно.

Всем желаю доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения!Цитата:В том то и дело плохо видно, а спортивные тренажеры, вообще невозможно чётко разглядеть. Хотя, в частном секторе в областном центре, деревьев более-менее достаточно. Абайка говорил, что основной контингент на форуме и читатели люди пожилого возраста. Как говорится подавляющее большинство из них, говоря утрируя, дальше Талапкера и не выезжали. Со слов Виталика и Ильяса, якобы в Европах граждане живут как в сказке, граждане же им не верят, думают что вы загниваете.