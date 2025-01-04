Почему, когда что то Абике предлагает мне сразу становится плохо? И что обязательно нужно прижать гражданина, чтобы не дай Бог ему не стало слишком хорошо? То что в последнее время делает акимат города я лично оцениваю со знаком плюс! Другое дело, что всегда сложнее переделывать, чем строить что то новое! Наконец то с шумом,криком, с судами начали что то планировать, прежде чем строить! Я про злосчастные ПДП. Сейчас на этапе разработки можно,что то анализировать. А не так, как например с Алтын Арманом и остальными микрорайонами! Когда сначала построили целый город за железной дорогой, а потом стали думать как оттуда выехать! Да и парковки во дворах там страшное дело!
Я сейчас переехал в Кунай, здесь запланированная парковка на большое количество автомобилей, причем не одна, а две по моим подсчётам где то на 600 авто и там нет угрожающих детских площадок.Все на своем месте, проблем хватает, но фундамент заложен неплохой и главное есть развитие.
очень хотелось бы, чтобы аким дал команду прекратить поливать зимой улицы города этой химической гадостью. Сейчас город грязный и страшный. Те его потуги сделать его нарядным и красивым к новогодним праздникам сведены на нет. Эта грязь присутствует не только в теплые дни, но и в морозы.Да мы все это видим и на улицах и в магазинах и в квартирах. Это только одна сторона проблемы, другая- экологическая. Отравляется почва, Тобол, флора и фауна. И так каждую зиму. Почему наши экологи молчат? Ослепли? или живут в другом измерении?
Экологам команды " фас" не было, без нее они не работают. Если вы вывезете машину строительного мусора в ближайший овраг, вас конечно найдут, повяжут и обяжут, но если стройкомпания строит на берегу оврага три многоэтажки и мусором отсыпают берега, здесь наверное все законно, на их взгляд
Ну так откройте просто Google Maps карты и сами посмотрите. Как выглядит Костанай при увеличении, и как выглядит, например район Штутгарта при таком же увеличении. В Костанае, я зелени как то вообще, от слова совсем не увидел, не говоря о парках. ПС - а разглядел, Парк Победы, ещё можно зелёным назвать, а что с центральным парком не так, я не знаю. С гугла плохо видно.
Всем желаю доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Цитата:
Эл-починно: Ну так откройте просто Google Maps карты и сами посмотрите. Как выглядит Костанай при увеличении, и как выглядит, например район Штутгарта при таком же увеличении. В Костанае, я зелени как то вообще, от слова совсем не увидел, не говоря о парках. ПС - а разглядел, Парк Победы, ещё можно зелёным назвать, а что с центральным парком не так, я не знаю. С гугла плохо видно.
В том то и дело плохо видно, а спортивные тренажеры, вообще невозможно чётко разглядеть. Хотя, в частном секторе в областном центре, деревьев более-менее достаточно. Абайка говорил, что основной контингент на форуме и читатели люди пожилого возраста. Как говорится подавляющее большинство из них, говоря утрируя, дальше Талапкера и не выезжали. Со слов Виталика и Ильяса, якобы в Европах граждане живут как в сказке, граждане же им не верят, думают что вы загниваете.
simkst: Идеи ИИ что можно сделать с парковками, чтобы решить проблему недостатка мест в Костанае:
Пора редакции уже принимать меры иначе любителя искусственных текстов будет не остановить 2.2.13. Цитирование слишком больших текстов, предыдущих сообщений и/или изображений в них без особой на то необходимости. Также на форуме не приветствуется копипаст, т.е. отправка больших фрагментов текста, скопированных из других источников.
Искусственный интеллект даёт пустые бесполезные ответы в особенности на конкретные односложные запросы.
Тупо набор ответов для любой ситуации по запросу как решить проблему нехватки парковок А раз человек не умеет делать сложные промты то и копипаст из ИИ тут ни к чему
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