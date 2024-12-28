Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 28.12.24 - 17:52
С 2025 года в РК меняют правила госзакупок. К каким новшествам готовиться поставщикам и заказчикам товаров, работ и услуг? Эксперт рассказывает о нормах, которые содержат новый закон и правила осуществления госзакупок. Читать новость
Все граждане немного вникнушие в госзакупки понимают, что эттттто убьёт нашу страну! Но наверху видимо образование на другой планете получали, раз никто и не собирается отменить все эти тендера госзакупки и прочее, всё то что ведёт к тому что в результате используются материалы самое дно, рабочая сила- люди с улицы не имеющие профессиональных навыков, да могое многое другое. Но я рад честно, продолжайте господа! видимо высшие силам это нужно!
Как активному пользователю портала ГосЗакупок кажется эта часть закона абсолютно бредовой. Такое ощущение, что крупные поставщики (которые могут позволить себе вкинуть денег в обеспечение заявки) пролоббировали данные изменения. Что в принципе понятно: правительство у нас работает не для народа, а на благо бизнеса и продвигает его интересы. Либо закон, как у нас бывает, составляли высоколобые идиоты, оторванные от реальной жизни и со своего Олимпа людей не видящие. В итоге те кто готов был работать за еду, и оказывал соответственно низкие по качеству услуги или поставлял плохого качества товары теперь полезут как мухи на навоз. А на местах будут всё это хавать как и раньше, потому, что никто не хочет судиться и не имеет в штате экспертов или хотя бы понимающих людей.
Я поставщик есть заказ на 10 лямов Я пишу что исполню его за 1 лям Выигрываю так как я самый денпингнутый Исполняю его кое как на лям А пресловутые остальные 9 лямов указанных в заказе пилим с заказчиком)) Удобно)
А ещё другой момент Я заказчик Мне нужно срочно на 10 лямов что-то сделать Выходит ушлый на 3 ляма и говорит мне давай остальные 7 лямов иначе я ничего исполнять не буду вообще Ты подаешь в суд, проваливаешь заказ получаешь от начальства втык Делаешь новую заявку выходит тот же ушлый тип но под другим юр лицом и требует уже 9 лямов)) Запретный круг)
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