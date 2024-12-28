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≡ Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50866
Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 28.12.24 - 17:52
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С 2025 года в РК меняют правила госзакупок. К каким новшествам готовиться поставщикам и заказчикам товаров, работ и услуг? Эксперт рассказывает о нормах, которые содержат новый закон и правила осуществления госзакупок.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
193
Re: Как не попасть в "черный список": ключевые...
Отправлено: 28.12.24 - 17:52
#1
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Все граждане немного вникнушие в госзакупки понимают, что эттттто убьёт нашу страну! Но наверху видимо образование на другой планете получали, раз никто и не собирается отменить все эти тендера госзакупки и прочее, всё то что ведёт к тому что в результате используются материалы самое дно, рабочая сила- люди с улицы не имеющие профессиональных навыков, да могое многое другое. Но я рад честно, продолжайте господа! видимо высшие силам это нужно!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2182
Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 30.12.24 - 07:09
#2
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Цитата:
Далее ему придет договор, и от него потребуют помимо обеспечения исполнения договора плюс 800 тысяч тенге! Это и есть новые антидемпинговые меры.

Источник:

ну это же полный бред! идиотов много и ЧС их не запугает, пострадает заказчик ...

и вообще кто это разрабатывал ?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 30.12.2024 - 08:10]
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Ю
§ Юзверь
(Пользователи)
Регистрация:
28.12.24
Сообщений:
1
Re: Как не попасть в "черный список": ключевые...
Отправлено: 05.01.25 - 13:10
#3
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Как активному пользователю портала ГосЗакупок кажется эта часть закона абсолютно бредовой. Такое ощущение, что крупные поставщики (которые могут позволить себе вкинуть денег в обеспечение заявки) пролоббировали данные изменения. Что в принципе понятно: правительство у нас работает не для народа, а на благо бизнеса и продвигает его интересы. Либо закон, как у нас бывает, составляли высоколобые идиоты, оторванные от реальной жизни и со своего Олимпа людей не видящие. В итоге те кто готов был работать за еду, и оказывал соответственно низкие по качеству услуги или поставлял плохого качества товары теперь полезут как мухи на навоз. А на местах будут всё это хавать как и раньше, потому, что никто не хочет судиться и не имеет в штате экспертов или хотя бы понимающих людей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17376
Re: Как не попасть в "черный список": ключевые...
Отправлено: 05.01.25 - 13:59
#4
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Денпингуй не денпингуй всеровно получишь...

Я поставщик
есть заказ на 10 лямов
Я пишу что исполню его за 1 лям
Выигрываю так как я самый денпингнутый
Исполняю его кое как на лям
А пресловутые остальные 9 лямов указанных в заказе пилим с заказчиком))
Удобно)

А ещё другой момент
Я заказчик
Мне нужно срочно на 10 лямов что-то сделать
Выходит ушлый на 3 ляма и говорит мне давай остальные 7 лямов иначе я ничего исполнять не буду вообще
Ты подаешь в суд, проваливаешь заказ получаешь от начальства втык
Делаешь новую заявку выходит тот же ушлый тип но под другим юр лицом и требует уже 9 лямов))
Запретный круг)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25960
Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 05.01.25 - 16:01
#5
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Цитата:
abaika95:
Я пишу что исполню его за 1 лям Выигрываю так как я самый денпингнутый Исполняю его кое как на лям

Удивительно, что за твою писанину кто-то ещё и платит :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17376
Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 06.01.25 - 00:21
#6
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Цитата:
maxsaf:
Удивительно, что за твою писанину кто-то ещё и платит

Что обиделся за свои истории как ты госзакупки исполнял?)
С кем бабки пилил?)
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