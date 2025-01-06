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≡ "Идет геноцид народа!" - Как местные жители прокомментировали решение по процессу об оспаривании ПДП центра Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50866
"Идет геноцид народа!" - Как местные жители прокомментировали решение по процессу об оспаривании ПДП центра Костаная
Отправлено: 06.01.25 - 00:14
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- Если честно, уже достало всё это беззаконие в отношении людей! Просто идет геноцид народа! А они еще хвастаются - "у нас в разработке 23 ПДП"! Хотят весь город уничтожить, а людям куда?! Кто-то последние деньги отдал, чтобы тут жить! - прокомментировал решение суда Валерий КУЛЫГА.


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17375
Re: "Идет геноцид народа!" - Как местные жители...
Отправлено: 06.01.25 - 00:14
#1
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Цитата:
Просто идет геноцид народа


Вам бабки за ваши дома дают а не в газовых камерах сжигают,как то уж больно вольно начали понятием геноцид бросаться
Надо уже и за такое наказывать

Цитата:
у нас в разработке 23 ПДП"! Хотят весь город уничтожить, а людям куда?! Кто-то последние деньги отдал, чтобы тут жить!

Пдп это стройка для ещё более большего количества людей
А вы требуйте от застройщика квартиры себе в новых домах на месте ваших
Либо большие выплаты за компенсацию в переезде

Цитата:
спросили почему прокурор не защищала в суде их интересы

Прокурор отслеживает чтобы люди жили по закону
Интересы части граждан в коммерческом споре должен защищать адвокат
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