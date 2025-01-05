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≡ Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50866
Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 16:45
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В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения СМИ о распространении в мире метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1795
Re: Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 16:45
#1
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.....наше министерство здравоохранения поборит это заболевание,медицина в стране сильнейшая что не потребуется прибегнуть к помощи соседей и наших западных друзЕй...

В Минздраве отметили, что метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.

.....на сегодняшний день он циркулирует в Китае и у нас...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1196
Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 17:05
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022: поборит это заболевание,
Чё его бороть!? Сам пройдет
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1618
Re: Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 20:22
#3
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долой америку с её биолабораториями
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1196
Re: Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 22:23
#4
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Цитата:
electro:
долой америку с её биолабораториями

предположим что они у нас есть (хотя на кой бы их организовывать в Казахстане, который помимо прочих "прелестей" ещё и как испытательный полигон не подходит). каким образом их упразднение может повлиять на санитарно-эпидемиологическую ситуацию описываемую в статье?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6619
Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 23:20
#5
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Цитата:
Карачун:
каким образом

Главное же долой! Остальное не важно
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1618
Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление
Отправлено: 05.01.25 - 23:45
#6
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Цитата:
saba:

ну и не приближайтесь ко мне, вы "заражены"
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