Отправлено: - 19:56

абике:



Цитата:Пару лет назад в Кустанае состоялись т.н. общественные слушания на тему расходования средств, поступивших от ССГПО в виде отчислений за природопользовние. Точно не помню, но что-то в этом роде.По закону эти деньги можно использоваьт исключительно на природоохранные мероприятия, на защиту экологии региона.Но акиматовские чиновники расписали эти суммы на что угодно, только не на природу и экологию.Некоторые присутствовавшие удивились этому факту, и где-то даже возмутились. Но в ответ услышали что-то вроде "Деньги поступили в бюджет области, значит это НАШИ деньги. И мы будем направлять их на более приоритетные задачи!"Вот так всё просто.Так что - не сомневайтесь. Если чиновники получили доступ к каким-либо деньгам, они потратят их, как посчитают нужным. И хорошо, если их "нужно" совпадёт с требованиями Закона. А если не совпадёт, они с лёгкостью отодвинут Закон в сторону. Чтобы не отвлекал.