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≡ 3 миллиона автомобилей столкнулись с проблемами на зимних дорогах в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50865
3 миллиона автомобилей столкнулись с проблемами на зимних дорогах в Казахстане
Отправлено: 05.01.25 - 19:09
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Несмотря на предупреждения о закрытии дорог, многие водители продолжают игнорировать запреты, что приводит к скоплению автомобилей на постах и созданию пробок. После открытия дорог автомобилисты нередко превышают скорость.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1617
Re: 3 миллиона автомобилей столкнулись с проблемами на зимних...
Отправлено: 05.01.25 - 19:09
#1
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пробки может изчезнут :lol:
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