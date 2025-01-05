Re: Метапневмовирус в Казахстане - Минздрав сделал заявление

Отправлено: - 16:45

.....наше министерство здравоохранения поборит это заболевание,медицина в стране сильнейшая что не потребуется прибегнуть к помощи соседей и наших западных друзЕй...



В Минздраве отметили, что метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.



.....на сегодняшний день он циркулирует в Китае и у нас...