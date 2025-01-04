Отправлено: - 23:12

рихард:

- а можно по конкретнее расписать что за террористы и где за рубежом планировал он воевать

Цитата:.....этого даже Надя не узнает все статьи типа криминал,общество,государство,пишется по соросу люди закончили западные учебные завидения или проходили стажировку там, их научили "как правильно приподнести" да Тимур,как соседи накосячат так называют имена,фамилии как у нас всё табу....где гласность, свобода слова?