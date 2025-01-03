Отправлено: - 16:00

Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь Председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием Премьер-министра, Председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение Президента". Но в жизни было не до шуток.

[Исправлено: Тот самый, 05.01.2025 - 17:02]

Цитата:Ему бы с Обамы пример взять. Тот имел огромный политический вес и влияние. Но по окончании срока просто исчез. И, хотя пришедший на смену Трамп много и часто несправедливо его критиковал, тот даже ему не отвечал, чтобы не разводить ненужные конфликты и дискуссии. Вот такому бы поучиться. А этот вроде ушёл на пенсию, но организовал библиотеку и продолжает вести политическую жизнь, не просто отсвечивая, а ослепляя действующего президента. Главное - это благополучие твоей страны, а не личные амбиции.