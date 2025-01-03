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О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50864
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
Токаев дал оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подвел итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначил приоритеты. Публикуем наиболее интересные моменты.
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Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
Цитата:
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке.
"Отрадно, что казахский язык становится "модным" и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан.
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17372
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 12:59
Цитата:
НГ русскоязычное казахстанское издание
Ждать тут статьи на казахском это как в Канаде в узконаправленной франкоязычной газете ждать статьи на английском
maxsaf:
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке
НГ русскоязычное казахстанское издание
Ждать тут статьи на казахском это как в Канаде в узконаправленной франкоязычной газете ждать статьи на английском
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:04
Цитата:
Ты забыл добавить - не модное))
abaika95:
НГ русскоязычное казахстанское издание
НГ русскоязычное казахстанское издание
Ты забыл добавить - не модное))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17372
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:06
Цитата:
Учитывая что вопросы журналисту писались в отделе внутренней политики администрации президента то получается акорде очень важно было проговорить именно этот момент,зачем назер летал в Москву)
В итоге из всего интервью с президентом
Вопрос перевода времени не к нему
О министрах экономистах ничего не понятно
Про казахский язык тоже не к нему
Два вопроса про назика опять же причем тут Токаев?
Вопрос о слухах о досрочных выборах и приезде путина
Уголовка в Талгаре и крушение азербайджанского самолёта
Все вопросы какие-то...не о том
Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки
Учитывая что вопросы журналисту писались в отделе внутренней политики администрации президента то получается акорде очень важно было проговорить именно этот момент,зачем назер летал в Москву)
В итоге из всего интервью с президентом
Вопрос перевода времени не к нему
О министрах экономистах ничего не понятно
Про казахский язык тоже не к нему
Два вопроса про назика опять же причем тут Токаев?
Вопрос о слухах о досрочных выборах и приезде путина
Уголовка в Талгаре и крушение азербайджанского самолёта
Все вопросы какие-то...не о том
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17372
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:08
Цитата:
Местечковое региональное.
Незнаю на сколько модное но в молодежной среде слабо котируется
maxsaf:
Ты забыл добавить - не модное
Ты забыл добавить - не модное
Местечковое региональное.
Незнаю на сколько модное но в молодежной среде слабо котируется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3489
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:20
Цитата:
НАН встретил Новый год в Москве, был в Кремле, встретился еще раз с Путиным.
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?
НАН встретил Новый год в Москве, был в Кремле, встретился еще раз с Путиным.
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7327
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 20:08
На просторах инета люди высказывают о нашем солнцеликом разные мысли. Одна из популярных предположении,беспокойство о судьбе подрастающего наследника,которому уже 25 лет,а ведь не секрет,что когда-то была задумка о монархии,реализация которого без лишней возни оставить трон наследному принцу так и осталась нереализованной. Тогда все попытки вернуться во власть и добить этот план остаются наиболее вероятным. Однако,смущает одна проблема,претендента должна течь в жилах ханская кровь. По словам известного режиссера Халила Уаисова,такое требование ставит элитный клуб монаршеских особ. Тут собирают всех учённых и ставится задача,любыми путями доказать принадлежность сих господ к августейшим особам. Доказательств нет,за что разгоняют академию наук. (Подслушано на тиктоке)
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 20:09
Цитата:
Или кандидатом в президенты на следующих выборах. Все, кто о нем плохо говорил: на первый второй - рассчитайсь
Козлов я:
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
Или кандидатом в президенты на следующих выборах. Все, кто о нем плохо говорил: на первый второй - рассчитайсь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1935
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 21:07
Цитата:
...
Смешная шутка.
Козлов я:
голубем мира между Россией и Украиной
голубем мира между Россией и Украиной
...
Смешная шутка.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1795
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 04.01.25 - 02:40
В ноябре 2021 года Назарбаев высказывал мысль о возможном возвращении в Акорду — резиденцию президента, ссылаясь на пример бывшего премьера Малайзии Махатхира Мохамада, который вернулся к власти спустя 15 лет. В декабре того же года он также присутствовал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Токаев подчеркнул, что все эти действия Назарбаева стали причиной политического кризиса в Казахстане. Токаев отметил, что невозможно отрицать достижения Назарбаева на посту президента, но признал, что его предшественник не раз ошибался. После того как он покинул пост главы государства, оставшись председателем Совета безопасности, Назарбаев, по мнению Токаева, «не проявлял политической деликатности». Кроме того, Токаев рассказал, что Назарбаев продолжал проводить совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров и акимов. Как отметил президент, это привело к слухам о двоевластии, а чиновники начали путаться в поручениях, посещая то один, то другой кабинет. Токаев сообщил, что теперь общается с Назарбаевым примерно раз в месяц по телефону. Ранее Нурсултан Назарбаев совершил дружеский визит в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1420
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 05.01.25 - 16:00
Цитата:
Ему бы с Обамы пример взять. Тот имел огромный политический вес и влияние. Но по окончании срока просто исчез. И, хотя пришедший на смену Трамп много и часто несправедливо его критиковал, тот даже ему не отвечал, чтобы не разводить ненужные конфликты и дискуссии. Вот такому бы поучиться. А этот вроде ушёл на пенсию, но организовал библиотеку и продолжает вести политическую жизнь, не просто отсвечивая, а ослепляя действующего президента. Главное - это благополучие твоей страны, а не личные амбиции.
[Исправлено: Тот самый, 05.01.2025 - 17:02]
Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь Председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием Премьер-министра, Председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение Президента". Но в жизни было не до шуток.
Ему бы с Обамы пример взять. Тот имел огромный политический вес и влияние. Но по окончании срока просто исчез. И, хотя пришедший на смену Трамп много и часто несправедливо его критиковал, тот даже ему не отвечал, чтобы не разводить ненужные конфликты и дискуссии. Вот такому бы поучиться. А этот вроде ушёл на пенсию, но организовал библиотеку и продолжает вести политическую жизнь, не просто отсвечивая, а ослепляя действующего президента. Главное - это благополучие твоей страны, а не личные амбиции.
[Исправлено: Тот самый, 05.01.2025 - 17:02]
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