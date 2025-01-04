Отправлено: - 09:50

maxsaf:

Чел русский, до мозга костей

maxsaf:

А граница между ними где идёт. Спрошу точнее: с какой стороны от ЛДНР?

saba:

Как то незаметно прошло 30 летие начала 1 чеченской войны!

Цитата:русский чел до мозга костей в канаде под украинца косит прям как ты))а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюютпарадокс Цитата:граница европы и азии проходит по уральским горама культурно точнее идеологически гдето по москве навернодо москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая Цитата:ну как незаметновесь ютюб роликами забит на эту тему от иноагентовдаже как то глаза уже замылили