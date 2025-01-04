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≡ Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50864
Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 04.01.25 - 19:44
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Один из них распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Он признан виновным в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
659
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 04.01.25 - 19:44
#1
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"житель Тараза - распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть"
- а можно по конкретнее расписать что за террористы и где за рубежом планировал он воевать
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1795
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 04.01.25 - 23:12
#2
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Цитата:
рихард:
- а можно по конкретнее расписать что за террористы и где за рубежом планировал он воевать


.....этого даже Надя не узнает все статьи типа криминал,общество,государство,пишется по соросу люди закончили западные учебные завидения или проходили стажировку там, их научили "как правильно приподнести" да Тимур,как соседи накосячат так называют имена,фамилии как у нас всё табу....где гласность, свобода слова?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7327
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 05.01.25 - 07:48
#3
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 а можно по конкретнее расписать что за террористы
Зачем они вам,если уж так сильно приспичит,заходите на тикток,там они сидят через раз. Совсем молодые,читают свои проповеди, ведут себя агрессивно,который раз обещали меня зарезать за мои наставления чтобы делом занялись
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2459
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 05.01.25 - 13:55
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
этого даже Надя не узнает

Какая Надя?

Цитата:
родом из Шанхая2022:
как у нас всё табу....где гласность, свобода слова?

Данная статья - перепост из республиканского СМИ. Со ссылкой на пресс-службу КНБ. Которая не сообщает личные данные осужденных.
Еще раз повторю - если мы даем информацию из официальных источников, которые не сообщают личные данные, то выдумать эти данные из головы мы не можем. Если получается уточнить - уточняем и добавляем.
А если мы сами пишем о судебном процессе, то обязательно сообщаем личные данные. Исключение - если подсудимый несовершеннолетний.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1795
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 05.01.25 - 16:02
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Какая Надя?


.....Надя это изречение народное.....этого даже Надя не знает....
....насчёт перепоста всё понятно...
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