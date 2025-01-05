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На ул. Молодой Гвардии восстанавливают здание, в котором ранее располагался учебно-производственный комбинат. На нем стояла вышка связи, которую снесли в феврале 2023 года. После чего в частном секторе возникли проблемы не только с интернетом, но и с сотовой связью.