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≡ Неполадки со связью в частном секторе Рудного прокомментировал аким
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50862
Неполадки со связью в частном секторе Рудного прокомментировал аким
Отправлено: 05.01.25 - 13:16
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На ул. Молодой Гвардии восстанавливают здание, в котором ранее располагался учебно-производственный комбинат. На нем стояла вышка связи, которую снесли в феврале 2023 года. После чего в частном секторе возникли проблемы не только с интернетом, но и с сотовой связью.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7327
Re: Неполадки со связью в частном секторе Рудного...
Отправлено: 05.01.25 - 13:16
#1
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У нас на районе 6 мкр, Рудный) интернет и ТВ от евразия-стар,у них такие супер провода с начинкой из стекла, очень хвалят мол качеством повыше,но вечером тоже чего начинает тормозить и глючит. Оператор говорит, трафика не хватает
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